Murió atrapada por el fuego en su casa: se escucharon los gritos, pero no pudieron rescatarla

Fue en una vivienda de madera de Comodoro Rivadavia. Ni los vecinos que la oyeron ni los bomberos tuvieron tiempo para nada. También murió su perro.

Murió atrapada por el fuego en su casa: se escucharon sus gritos, pero no pudieron rescatarla.

Una mujer de 63 años murió durante la mañana de este lunes 17 de agosto de 2026 luego de que se desatara un incendio en su casa de la zona norte de Comodoro Rivadavia .

La víctima fue identificada como Rosa del Valle Rasgido , una vecina muy conocida en el barrio Laprida, que vivía sola junto a sus perros.

El hecho se produjo alrededor de las 7 de la mañana en una propiedad ubicada sobre calle Paysandú de la ciudad petrolera de Chubut.

Los vecinos escucharon los gritos desesperados de la mujer, que pedía auxilio desde el interior de la casa.

Muchos salieron a la calle y se acercaron para intentar ayudarla, pero enseguida advirtieron un panorama devastador: las llamas ya habían tomado gran parte de la vivienda y no había cómo entrar.

Ese pedido desesperado de auxilio de Rosa fue lo que, al menos, permitió que los vecinos advirtieran rápidamente la gravedad de la situación y dieran inmediato aviso a la Policía.

Pocos minutos después arribaron efectivos de la comisaría de Laprida y una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, perteneciente al destacamento del barrio.

Los bomberos, con pocas opciones

Pese a la rápida respuesta, en el momento que llegaron los bomberos la situación ya era crítica y, como quienes se habían acercado a la vivienda, tampoco tuvieron opción de salvarle la vida a la vecina.

No se les presentaron muchas más posibilidades que trabajar para controlar el fuego y evitar que se propagara.

Rosa Del Valle Rasgido tenía 63 años y vivía sola con sus perros en Chubut.

“Los vecinos escuchan gritos desde el interior de la vivienda, salen hacia el exterior y pueden constatar un incendio generalizado en toda la vivienda”, explicó el jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, en diálogo con ADNSUR unas horas después de confirmada la tragedia.

El jefe policial señaló que la mujer era la única ocupante de la casa y que, pese a la intervención de los servicios de emergencia, falleció como consecuencia del incendio.

Una casa de madera consumida por el fuego

Una vez sofocadas las llamas, los bomberos ingresaron al inmueble y encontraron el cuerpo de Rosa en el interior, junto a uno de sus perros, que murió por quemaduras y la inhalación de humo.

El otro perro de la mujer logró salvarse porque se encontraba en la parte posterior de la vivienda, fuera del alcance de las llamas.

Según se explicó, el hecho de que la estructura de la vivienda fuera de madera favoreció la rápida propagación del fuego y convirtió el foco inicial en un incendio generalizado en muy pocos minutos.

Cómo comenzó el incendio

De acuerdo con las primeras pericias, el fuego habría comenzado cerca de la puerta de ingreso, en el sector interno, donde había una salamandra encendida.

Según explicó Mulero, algunas brasas del artefacto habrían provocado el inicio de las llamas.

La Policía Científica y el personal de la comisaría de Laprida realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, bajo intervención de la Fiscalía, para determinar con precisión las circunstancias del siniestro.

Durante la tarde, el cuerpo de Rosa del Valle Rasgido fue entregado a su hermano.

La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (APUNP), el gremio que nuclea y representa a los trabajadores no docentes de esa casa de estudios, le dedicó en sus redes un posteo de despedida a Rosa.

“Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias en este momento tan doloroso y elevamos una oración por su eterno descanso”, escribieron.