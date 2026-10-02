Qué se sabe del incendio en la casa de Leandro Paredes en el country Saint Thomas

Ocurrió en horas de la madrugada y una dotación tuvo que acudir a la vivienda en el barrio privado.

El incidente ocurrió en la vivienda del capitán de Boca ubicada en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.

Momentos de susto se vivieron este viernes por la madrugada, al registrarse un incendio en la casa del jugador de Boca y la Selección Argentina, Leandro Paredes.

El accidente ocurrió en la vivienda del capitán de Boca ubicada en un barrio privado Saint Thomas Este-Oeste, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.

El episodio generó preocupación, aunque pudo ser controlado antes de que las llamas alcanzaran otros sectores de la propiedad.

La familia reside en el barrio cerrado desde que el futbolista decidió regresar a la Argentina tras su paso por Italia, Rusia y Francia.

Qué se sabe sobre el incendio en la casa de Leandro Paredes

En el lugar intervinieron los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría, y según detallaron el fuego se inició en un sector de un entrepiso de la vivienda donde funcionaba una caldera.

Una dotación del Destacamento N°2 acudió al lugar para combatir las llamas y logró evitar que el incendio se propagara hacia otros ambientes.

El siniestro provocó daños materiales en la propiedad, aunque no se informó que la estructura completa de la vivienda haya sido afectada.

De acuerdo a lo que se detalló, la rápida intervención de los bomberos permitió controlar el fuego y evitar que se extendiera.

Lo que aún no trascendió, es quiénes se encontraban dentro de la casa cuando comenzó el incendio. Desde el destacamento de bomberos señalaron que no pudieron confirmar qué integrantes de la familia estaban presentes en ese momento.

Pero si se pudo constatar que no hubo heridos ni víctimas fatales como consecuencia del episodio, solo pérdidas materiales.

Hasta el momento, ni el mediocampista de Boca ni Galante se manifestaron públicamente sobre el episodio en sus redes sociales.

Cómo es la casa de Leandro Paredes y Camila Galante

A través de sus redes sociales, la esposa del jugador de la selección, Camila Galante, ha mostrado imágenes de su nuevo hogar desde la llegada a Argentina.

Allí se puede ver que se trata de una casa de estética moderna, con espacios amplios y una paleta en la que predominan el blanco, el beige, el gris y los tonos cálidos de la madera.

Uno de los ambientes que más aparece en las publicaciones de la pareja es el living, donde se destaca un gran sillón en color claro, acompañado por varios almohadones y una mesa baja con tapa de mármol. Además, predomina un espejo de grandes dimensiones, mientras que una iluminación cálida completa la escena.

La madera también ocupa un lugar destacado, ya que en otra de las fotografías se observa una pared revestida con listones verticales y, frente a ella, un sillón circular de gran tamaño en color claro.

Entre los detalles que se alcanzan a ver en las publicaciones hay libros, fotografías enmarcadas, velas y jarrones distribuidos en estanterías y muebles. También se destacan los grandes ventanales y las cortinas claras, que permiten el ingreso de luz natural.