Todos los bancos del país estarán cerrados durante cinco días: cuándo será y por qué

Los bancos públicos y privados no atenderán al público durante todas esas jornadas. Y no habrá venta de dólares.

Las entidades financieras de todo el país funcionarán con un esquema especial en el mes de noviembre.

En las últimas horas se confirmó que todos los bancos del país estarán cerrados durante cinco días seguidos, y no habrá atención al público. ¿Cuál es el motivo?.

Las entidades financieras de todo el país funcionarán con un esquema especial en el mes de noviembre , y desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) explicaron las razones.

La decisión fue comunicada por la autoridad monetaria a través de la Comunicación A 8487 y Comunicación C 102390.

A pesar de que los bancos públicos y privados de todo el país no atenderán al público durante ese período, los canales digitales operarán con normalidad, entre ellos los cajeros automáticos, el home banking y las billeteras electrónicas.

Por qué habrá cinco días seguidos sin bancos en el país

En las últimas horas, el BCRA emitió un comunicado donde se establece como feriado bancario el martes 10 de noviembre de 2026 en todo el territorio nacional.

La medida fue adoptada en el marco del operativo de logística y seguridad previsto por la visita oficial del papa León XIV, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre. La decisión generará un corte prolongado en la atención presencial en las sucursales bancarias.

La visita dell Papa León XIV a la argentina está prevista entre el 8 y 11 de noviembre.

Pero esta jornada sin atención se suma a otras fechas especiales, lo que dará lugar a cinco días seguidos sin atención bancaria.

El esquema especial comenzará el viernes 6 de noviembre, que ya estaba establecido como feriado para los empleados del sector por el Día del Trabajador Bancario.

El Día del Trabajador Bancario se celebra en conmemoración del 102° aniversario de la constitución del sindicato de la Asociación Bancaria (AB). Este año, los empleados adheridos a La Bancaria, además del feriado, recibirán un bono especial de $2.233.175,44.

Luego se sumarán el sábado 7 y domingo 8, por lo que las sucursales permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos y retomarán su actividad habitual el miércoles 11.

Esta situación se replicará el lunes 9 que fue decretado como feriado nacional en todo el país por la visita del papa León XIV. Sumado el feriado bancario del martes 10 de noviembre.

No habrá venta de dólares durante cinco días

Como los bancos están cerrados por el Día del Bancario, el mercado de cambios tampoco tiene actividad por tratarse de un feriado bursátil. Tampoco se podrá realizar la compra de dólares por ventanilla.

De esta manera, el dólar oficial y el mayorista no cotizarán el 6 de noviembre.

Qué días serán feriados por la visita de León XIV

El decreto establece que la visita del Papa tiene prevista actividades de gran convocatoria y los desplazamientos asociados requerirán medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación.

Según el Gobierno, “realizar esas actividades durante jornadas laborales podría dificultar la implementación de los operativos y la circulación en las zonas afectadas”.

El feriado del 1 de mayo tiene un esquema de pago especial para quienes deben trabajar.

De acuerdo a este cronograma es que las autoridades concretaron diferentes de acuerdo con las provincias donde se desarrollarán las principales actividades de la visita.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre: Ciudad de Buenos Aires y provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: Provincia de Buenos Aires.

El único feriado que alcanzará a todos los argentinos es el lunes 9 de noviembre. Los días 10 y 11 serán feriados con alcance territorial limitado.

El Ejecutivo argumentó que la visita tendrá una “trascendencia institucional, social, cultural y religiosa” y que las actividades previstas convocarán a fieles y visitantes nacionales y extranjeros en distintas jurisdicciones del país.

La norma aclara además que la medida permitirá alcanzar a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionan en esos territorios.