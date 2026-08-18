Un destino turístico top se queda sin aviones grandes, claves en temporada alta. Se suma a los inconvenientes con el equipaje en Comodoro Rivadavia y Río Gallegos.

Otro aeropuerto de la Patagonia en problemas por la retirada de la estatal Intercargo.

Como parte de un plan de achicamiento y reestructuración tras el fracaso de la privatización , la estatal Intercargo retiró del aeropuerto de El Calafate la denominada "tijera", el elevador especial indispensable para cargar y descargar equipaje en aviones de fuselaje ancho.

De este modo, mientras el equipo no sea reemplazado, la terminal de Santa Cruz no podrá atender comercialmente a los Airbus A330 que Aerolíneas Argentinas suma en los picos de demanda turística.

De este modo, la terminal de la villa turística que tiene el glaciar Perito Moreno como su máxima atracción se suma a Río Gallegos y Comodoro Rivadavia en la lista de aeropuertos de la Patagonia que quedan sumidos en la incertidumbre por la retirada de la operadora de rampas y gestora de equipajes .

¿Qué es la "tijera" y por qué es clave?

La baja fue confirmada recientemente a FM Dimensión por Rodrigo Borrás, prosecretario de Relaciones Institucionales y Política Aérea de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).

El dirigente describió el equipo como "una especie de ascensor que utilizamos nosotros en la plataforma para cuando los aviones tienen mucha altura, para poder bajar el equipaje y subir la carga necesaria".

La "tijera" es un equipo clave para poder cargar y descargar equipaje de los Airbus A330 con los que Aerolíneas Argentinas refuerza su ruta a El Calafate en temporada alta. Tiempo Sur

El equipamiento retirado era el único de sus características en el aeropuerto "Comandante Armando Tola", por lo que su ausencia impacta de forma directa en la capacidad operativa de la terminal.

¿Fin a 5 años con aviones grandes?

El Calafate había incorporado la tijera hace casi cinco años, cuando el 1° de diciembre de 2021 aterrizó por primera vez en el aeropuerto un Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas, según consignó Tiempo Sur.

Fue en un vuelo regular entre Ezeiza y la villa turística santacruceña, con capacidad para unos 260 pasajeros.

Para poder operarlo, Intercargo sumó en aquel entonces el equipamiento específico para fuselaje ancho, lo que además destapó otra posibilidad: a fines de diciembre de ese año comenzó a exportarse salmón chileno por esa vía, embarcado en los A330 rumbo a Ezeiza y luego a Estados Unidos.

El equipaje en Río Gallegos y Comodoro Rivadavia

El retiro de la tijera en El Calafate no es un hecho aislado.

A principios de agosto de 2026 se supo que la estatal se retirará de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, donde, a diferencia de otras terminales, ya no se trata solo de aviones grandes.

La estatal Intercargo se ocupa de la operación de rampas y la gestión del equipaje en los aeropuertos.

Allí, todavía no hay privados que puedan asumir la operación de rampas y la gestión del equipaje, por lo que las dudas sobre qué pasará con los vuelos son profundas.

Los trabajadores de APA en esos dos aeropuertos fueron informados de que en ambas bases la estatal dejaría de operar en un plazo de 90 días, según indicó el dirigente Borrás.

Qué pasó con la privatización de Intercargo

La medida llega después de que fracasara la licitación para privatizar Intercargo.

Los sobres se abrieron en junio de 2026 sin ofertas, pese a un precio base de US$45 millones.

Ante ese resultado, el Gobierno avanzó con una reorganización que la empresa estatal describe como una "optimización de recursos".

Según la APA, unos 25 trabajadores de ambas bases recibieron la opción de trasladarse a Rosario o aceptar el 50% de la indemnización.

En junio de 2026 la licitación para privatizar Intercargo quedó desierta: no hubo ninguna oferta.

La reorganización deja a Río Gallegos y Comodoro Rivadavia sin operador de rampa alternativo, salvo Aerolíneas Argentinas, que se autopresta el servicio y no está claro si podrá asumir esa función con aviones de otras compañías.

También quedó en duda quién prestará servicio al vuelo a Malvinas que despega desde Río Gallegos, otro punto que preocupa en medio del recorte.

Un momento clave para El Calafate

El recorte de Intercargo llega a El Calafate en un momento crucial, ya que Santa Cruz viene trabajando para ampliar la conectividad aérea internacional del destino y atraer más turismo.

Por caso, la aerolínea low cost brasileña Gol comenzará a volar a la ciudad desde San Pablo a partir del 26 de noviembre de 2026, con tres frecuencias semanales.

La nueva ruta, de carácter estacional hasta el 27 de marzo de 2027, tiene tarifas desde US$267 y continuará camino hacia Ushuaia dentro del mismo itinerario, operado con aviones Boeing 737-800 Max.Y los pasajes ya están a la venta.

Es la novena escala de Gol en el país y se suma a la ruta que la aerolínea ya opera hacia Ushuaia desde julio de 2026.

Cuando fue anunciada, el intendente de El Calafate, Javier Belloni, calificó el anuncio como "un hecho histórico" y lo vinculó con veinte años de trabajo de promoción turística en una ciudad que cuenta con unas 12.000 plazas de alojamiento.