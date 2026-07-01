La dura respuesta de Juanfer Quintero a un periodista que lo trató de ser un jugador "para un ratito"

Mientras disputa el Mundial 2026, el jugador le respondió a un periodista a través de las redes sociales. Qué dijo.

Juan Fernando Quintero transita un momento importante en su carrera deportiva debido a que está disputando el Mundial 2026 con la Selección de Colombia (este viernes ante Ghana) en una agenda agitada del certamen ecuménico que define los dieciseisavos de final. Pero su cabeza no deja de estar en River , club que por decisión del entrenador Eduardo Coudet sobrevivió a la limpieza y podría tener un lugar en le plantel que sufrió importantes cambios de nombres.

Tanto es así que el jugador sigue pendiente a las críticas que esbozan sobre su rendimiento deportivo. Cansado de esta situación, el habilidoso jugador múltiple campeón con el millonario cruzó a un periodista que lo criticó con dureza en el streaming Picado TV .

Es que durante el programa Digamos Todo, de mencionado streaming, el periodista Leo Uranga analizó al jugador con dureza: "Es un jugador que está para jugar un ratito, porque esa pegada no la podes tener todo el partido. Además el físico no lo acompaña".

"Me sorprende cuando me dicen que es un jugador descomunal. Es un jugador que en determinado momento del partido es determinante", dijo y luego agregó: "Es difícil que en un equipo grande, de acá o de afuera, Quintero sea titular".

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La respuesta de Quintero

Al ver el análisis del periodista sobre su nivel deportivo, el jugador le puso 'me gusta' y respondió en los comentarios: "Todo un sabio está figura !! Es hermoso hablar ahí sentado", dijo junto a un emoji de una cara lanzando una carcajada.

La decisión que dio a conocer River sobre Galarza Fonda

El buen Mundial 2026 que está haciendo Matías Galarza Fonda lo puso en un lugar impensado. El futbolista, cuyo pase pertenece a River, es una de las figuras que está teniendo Paraguay en Estados Unidos.

El volante, que integra la lista de futbolistas prescindibles para Eduardo Coudet, continuará sin ser tenido en cuenta una vez que finalice su participación en la Copa del Mundo, más allá del gran nivel que viene mostrando.

Según informó TyC Sports, en Núñez sostienen que el rendimiento de Galarza Fonda no altera la planificación deportiva. La postura es la misma que antes del Mundial: cuanto mejor juegue y mayor sea su cotización, más beneficioso será para una futura transferencia, pero no existe intención de reincorporarlo al plantel principal.

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Matías Galarza Fonda realizó una publicación en redes sociales pidiendo disculpas por su error en la eliminación de River.

Una vez finalizado el Mundial deberá regresar a Buenos Aires. Si no aparece una oferta para continuar su carrera, el mediocampista se entrenará junto al grupo de futbolistas apartados del plantel profesional mientras se busca una salida.

Actualmente ese grupo trabaja en el nuevo predio que el Millonario acondicionó a un costado del Monumental, separado del resto del plantel. Allí se encuentran Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre y Santiago Lencina, mientras que Paulo Díaz y Maximiliano Meza ya resolvieron sus respectivos traspasos.