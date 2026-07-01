Harry Kane pidió penal, pero el árbitro y el VAR se lo negaron
El delantero de Inglaterra cayó en el área de RD Congo, pero el juez no sancionó la pena máxima.
En el duelo de 16avos de final del Mundial 2026, entre Inglaterra y RD Congo, hubo una jugada polémica. Los británicos pidieron penal sobre Harry Kane cuando el delantero fue a buscar la pelota contra el arquero Lionnel Mpasi Nzau.
El árbitro Adham Makhadmeh no cobró nada y el delantero inglés protestó una posible falta. Sin embargo, desde el VAR revisaron la acción y ratificaron la decisión del juez principal.
Además de esa intervención en la que no cometió infracción, Mpasi Nzau fue determinante en el primer tiempo con varias atajadas para mantener el arco en cero.
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