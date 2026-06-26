Develó la incógnita: Scaloni confirmó que Lionel Messi será suplente en el partido ante Jordania

Tal y como había anticipado luego del triunfo ante Austria, el DT ratificó que rotará el equipo y jugarán varios tapados.

Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi comenzará en el banco de suplentes en el partido ante Jordania y despejó una de las principales incógnitas de la previa del cierre del Grupo J del Mundial 2026. El entrenador de la Selección Argentina habló en conferencia de prensa desde Dallas y explicó que el capitán no será titular en un encuentro que llega con la clasificación y el primer puesto ya asegurados.

Además, aprovechó el inicio de su intervención para enviar un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano por la tragedia que atraviesa tras los recientes terremotos. "Me pongo un poco serio, le mando mucha fuerza al pueblo venezolano. No puedo creer las imágenes que se están viendo, es muy triste, difícil de explicar. Les mando un fuerte abrazo. Están pasando un momento difícil ", aseguró el DT.

Posteriormente, y tras la pregunta de Enrique Macaya Márquez, el entrenador develó la incógnita: "Enrique, un placer que me hagas la pregunta y verlo acá. Le voy a contestar la pregunta: Leo va a ir al banco. Le contesto porqu e es usted. Sino, por ahí la esquivaría ”, respondió entre sonrisas el entrenador campeón del mundo.

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Ante la pregunta de Macaya Márquez, Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi NO será titular frente a Jordania.#TNTSportsMundial pic.twitter.com/ulEFbSUbNs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 26, 2026

La decisión se enmarca dentro del plan de rotación que el cuerpo técnico viene analizando desde la victoria frente a Austria. Con el liderazgo de la zona ya asegurado, el técnico apuesta por administrar cargas y brindarles minutos a futbolistas que tuvieron menor participación en los primeros dos encuentros. En ese contexto, el 10 descansará de arranque y podría sumar minutos durante el complemento, mientras varios habituales suplentes tendrán la oportunidad de mostrarse desde el inicio.

Más allá de las modificaciones previstas, el pujatense dejó en claro que la exigencia competitiva no cambia. “Al jugar con esta camiseta da igual el momento, la necesidad de puntos o no; esta camiseta implica salir a jugar y hacerlo bien, intentar ganar siempre. Por eso mantenemos la misma manera y ansiedad del primer día”, aseguró.

Los elogios de Scaloni al plantel de la Selección Argentina

Scaloni también destacó la respuesta de todo el plantel a lo largo de la preparación y remarcó la importancia de quienes esperan su oportunidad. “El gran mérito de todo lo que se ha hecho es de los chicos, que siempre están y entrenan al máximo. Cuando aparece una oportunidad hay grandes jugadores que también merecen entrar. La idea es que el equipo juegue de la misma manera”, explicó el entrenador, valorando la competitividad interna que existe dentro del grupo.

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Ante la pregunta de Enrique Macaya Márquez, el entrenador de #Argentina no dio el once, pero sí que Leo ingresará en el complemento



"Es un placer poder responderte una pregunta. Vivimos un montón… pic.twitter.com/NdEj3pEgO9 — doble amarilla (@okdobleamarilla) June 26, 2026

En relación con Jordania, el seleccionador evitó cualquier exceso de confianza y recordó que el Mundial viene mostrando resultados inesperados. “Siempre hay que tomar recaudos con lo que tiene el rival. En este Mundial se está viendo que hay equipos que juegan de distintas maneras y varios de ellos están obteniendo resultados”, advirtió. Así, Argentina buscará cerrar la fase de grupos con puntaje ideal antes de enfocarse en el inicio de la etapa eliminatoria, donde comenzará la verdadera pelea por retener la corona.