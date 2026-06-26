Los 18 goles mundialistas de Messi, uno por uno: para volver a emocionarse

A lo largo de dos décadas y en cinco Mundiales diferentes, Lionel Messi estableció un impresionante récord . Aquí, uno por uno, los 18 goles del capitán de la Selección Argentina en la Copa del Mundo .

Para enumerar cada uno de los récords de Lionel Messi , este artículo debería transformarse en un libro. El legendario capitán de la Selección Argentina es el futbolista del planeta que jugó más partidos en citas mundialistas (28) y es el máximo goleador histórico de la Albiceleste con 122 tantos (metió 66 más que Gabriel Batistuta, el segundo de la lista).

Pero su reciente marca lo ubicó en un pedestal más elevado aún: con los dos tantos marcados ante Austria en el Mundial 2026 , se erigió en el máximo artillero en la historia de los mundiales . Y aquí le ofrecemos una reseña de sus 18 tantos mundialistas .

Cabe recordar que, con apenas 18 años, Messi debutó para la Selección Argentina en un Mundial en el partido en el que la Albiceleste goleó 6-0 a Serbia y Montenegro, en la fase de grupos de Alemania 2006 . Ese encuentro fue el punto de partida de una cosecha insaciable que dio pie a esta crónica.

messi selección.png Ante Austria en el Mundial 2026, Messi se erigió en el máximo artillero (en solitario) en la historia de los mundiales.

Los 18 goles mundialistas de Lionel Messi, uno por uno

1) Mundial 2006 - Serbia y Montenegro

Hace dos décadas, aquel 16 de junio de 2006 frente a Serbia y Montenegro, en el estadio Veltins Arena de Gelsenkirchen -y ante la presencia de 52 mil espectadores- La Pulga también marcó su primer gol: a los 88 minutos sentenció la goleada 6-0 de la Argentina con una curiosidad: definió con su pie derecho.

2) Mundial 2014 - Bosnia y Herzegovina

Tras no lograr ninguna conquista en el Mundial de Sudáfrica 2010, Messi marcó su segundo tanto en los mundiales y el segundo de la Argentina en Brasil 2014 ante Bosnia y Herzegovina (el resultado final fue 2-1 para la Albiceleste, por la primera fecha) en el mítico estadio Maracaná (15/6).

3) Mundial 2014 - Irán

Seis días más tarde, Messi anotó su gol más relevante hasta entonces en los mundiales: en tiempo adicionado, definió la victoria de la Argentina frente a Irán (1-0) con un zurdazo espectacular desde afuera del área.

4 y 5) Mundial 2014 - Nigeria

Messi estampó su primer doblete en el triunfo de la Albiceleste ante Nigeria. En el estadio Beira-Rio de Porto Alegre, el 10 marcó el 1ro y el 2do tanto del 3-2 final, que aseguró el primer puesto de la Albiceleste de cara a los octavos de final.

6) Mundial 2018 - Nigeria

Cuatro años después, en el Mundial de Rusia 2018, Messi fue decisivo para la Selección Argentina: anotó el primer tanto de la victoria 2-1 vs. Nigeria, que posibilitó la clasificación agónica de los argentinos a los octavos de final de la máxima cita.

7) Mundial 2022 - Arabia Saudita

En el Mundial de Qatar 2022, Messi anotó el primer gol de penal en los mundiales: fue en el debut con gusto amargo ante Arabia Saudita (1-2), en el partido debut de la Argentina en el estadio Lusail (22/11).

8) Mundial 2022 - México

En la segunda presentación de la Argentina ante México, Messi anotó un golazo decisivo -con un potente remate desde afuera del área-, que abrió el marcador ante los aztecas (terminó 2-0) y que le posibilitó a la Albiceleste encauzar su marcha en la Copa del Mundo.

9) Mundial 2022 - Australia

Ante Australia, por los octavos de final de Qatar 2022, Messi -con una exquisita sutileza dentro del área- anotó el primer gol del partido que culminó 2 a 1 y selló la clasificación del conjunto nacional dirigido por Lionel Scaloni a los cuartos de final.

10) Mundial 2022 - Países Bajos

Contra Países Bajos, y por segunda vez de penal en los Mundiales, Messi marcó el segundo tanto de la Albiceleste a los 73’ en el partido que finalizó 2-2 ante los europeos y que sellaría el pase a la semifinal en la definición por penales.

11) Mundial 2022 - Croacia

Por tercera vez de penal en una Copa del Mundo, Lionel Messi convirtió el primer tanto en la goleada (3-0) del conjunto nacional ante Croacia, por la semifinal del Mundial 2022.

12) y 13) Mundial 2022 - Francia

Estos dos goles son los más importantes que Messi anotó en la historia de los Mundiales. En la épica final de la Copa del Mundo ante Francia, señaló el primero (cuarto de penal en su cosecha personal) que abrió el score y marcó el tercero de los Albicelestes en la prórroga.

-gol messi- argentina francia mundial qatar En la épica final de la Copa del Mundo ante Francia, señaló el primero (cuarto de penal en su cosecha personal en mundiales) que abrió el score y marcó el tercero de los Albicelestes en la prórroga.

14) 15) 16): Mundial 2026 - Argelia

El partido debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia fue significativamente histórico para Messi: con su primera tripleta en un partido mundialista, no sólo determinó la goleada por 3 a 0 de la Albiceleste ante el conjunto africano, sino que además igualó a quien hasta ese momento era el máximo goleador en solitario de los mundiales: el delantero alemán Miroslav Klose.

17) y 18): Mundial 2026 - Austria

El segundo partido de los dirigidos por Lionel Scaloni marcó un nuevo hito para Messi y el fútbol mundial: con sus dos conquistas ante Austria alcanzó la cima en solitario de los máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo, cuyo registro comenzó a escribirse en 1930.

¿Quiénes están al acecho de Lionel Messi?

En el comienzo del Mundial 2026, Lionel Messi se transformó en el máximo goleador en la historia de los mundiales. Sin embargo, otros futbolistas excepcionales pretenden alcanzarlo: el temible Kylian Mbappé, quien convirtió la friolera de 16 goles para Francia en apenas tres mundiales (2018, 2022 y 2026) y, muy lejos aún, un tal Cristiano Ronaldo (10) y el inglés Harry Kane (10).