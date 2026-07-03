El histórico récord de Federer que alcanzó Djokovic tras su nuevo triunfo en Wimbledon.

Novak Djokovic (8º del ranking ATP) impuso condiciones en el jardín de su casa con un tenis de sobrevuelo. Esta vez, para quedarse con la victoria ante el francés Arthur Rinderknech (28º) por 7-5, 6-4, 1-6 y 7-6 (4), lo que le permitió meterse en los octavos de final de Wimbledon 2026 y alcanzar una histórica marca de Roger Federer .

Por primera vez en la jornada diurna, el serbio dio una clase de cómo competir en el césped más lujoso de todo el circuito. Con pocos errores, mucha velocidad de piernas y siendo muy eficaz en la red, el partido para el tenista galo se volvió de suma complejidad en un encuentro que requería cero fallas.

Si bien la labor de Rinderknech estuvo a la altura de las circunstancias, logrando un total de 21 aces y jugando con muchos drops y globos con el fin de desgastar al ex número uno del mundo, sus recursos fueron obsoletos ante el abanico de posibilidades que brindó la experimentada leyende. Sólo en el tercer set pudo superar a Nole, donde se lo vio bajo de energías.

Sin embargo, el cuarto, y último set, fue una completa cátedra de buen tenis entre ambos. Un francés iluminado que le jugó de igual a igual al siete veces campeón en Wimbledon, con una gran cantidad de buenos puntos y varias ovaciones de todo el público presente en el All England Lawn Tennis y Croquet Club. Pese a eso, el tenis del serbio pudo sobrellevar la dura tarea.

El récord que igualó de Federer y la propuesta que le hizo tras el partido

Con este triunfo, Novak Djokovic se metió por 18° vez en la cuarta ronda de Wimbledon en 21 apariciones en total. Las veces que no logró avanzar de esta ronda fueron en el 2005, 2008 y 2016, respectivamente. En los últimos 10 años llegó a, por lo menos, los cuartos de final. Además, sumado a los triunfos ante Yibing Wu (102º) y Stefanos Tsitsipas (87º), el 24 veces campeón de torneos de Grand Slam ya cosecha 105 victorias en el certamen, igualando lo hecho por Roger Federer, quien posee la misma cantidad en este certamen, solo que con un título más, siendo de momento, el máximo ganador de títulos en este torneo.

Consultado acerca de la increíble marca alcanzada, el nacido en Belgrado, de 39 años y segundo hombre en registrar 105 éxitos en el cuadro principal del Grand Slam británico, tan solo superado por la estadounidense Martina Navratilova, dueña de 120 triunfos, no dudó por expresar su felicidad en la cancha central del All England Club.

"Estoy seguro que habrá alguien más después de los 120. Poder hacer historia en este deporte es un gran honor y privilegio, particularmente en este torneo. Lo he dicho muchas veces: siempre ha sido el torneo de mis sueños de la infancia", comentó el ex número 1 del ranking mundial ATP.

Por último, aquel que se convirtió en el cuarto jugador más longevo en clasificarse a la instancia en cuestión en La Catedral, aventajado por el norteamericano Pancho Gonzales, el australiano Ken Rosewall y el propio Federer, le dejó una interesante oferta a 'Su Majestad' en pos de romper la paridad de victorias: "Propongo un enfrentamiento entre Roger y yo por el 106. El que gane se lo queda. Dejémoslo aquí. ¡Llamemos a Roger para que venga!".