Deportes La Mañana Walter Herrmann Walter Herrmann dará una charla gratuita en Neuquén

El próximo martes 7 de julio, a las 19, el Centro de Convenciones Domuyo, situado en la Isla 132, será el escenario de una charla motivacional imperdible. Se trata de "En Primera Persona", una actividad organizada por el Gobierno de Neuquén junto a ADN Formación Olímpica, que contará con la presencia del emblemático exbasquetbolista Wálter Herrmann. El acceso es completamente gratuito y abierto a todo el público.

Detrás de esta iniciativa está el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de ECyDENSE, con el objetivo de generar un espacio de reflexión profunda sobre cómo armonizar el cuerpo, la mente y las emociones. Herrmann, campeón olímpico y uno de los nombres más recordados de la célebre "Generación Dorada", no hablará solo de básquet, sino que compartirá su trayectoria personal: una historia atravesada por la resiliencia, la capacidad de reinventarse y un puñado de valores que trascienden cualquier disciplina deportiva.

Federico Bolan, vicepresidente de ECyDENSE, expresó su entusiasmo: "Recibir a un referente como Walter Herrmann en nuestras instalaciones es motivo de gran orgullo. Desde nuestra gestión, buscamos que estos lugares no solo sean sede de eventos importantes, sino que también acerquen a la comunidad neuquina experiencias y herramientas que impulsen el crecimiento personal y la inspiración".