Por orden de la Justicia, bloquean páginas web "truchas" para ver a la selección

La medida fue ordenada en el marco de causas judiciales iniciadas por los dueños de los derechos.

En el marco de los operativos contra la piratería digital durante el Mundial 2026 , el ENACOM y NIC (Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet) procedieron al bloqueo de 14 sitios web que emitían ilegalmente señales de televisión y partidos del torneo. La medida fue ordenada por los jueces José Miguel Guerrero, Javier Sánchez Sarmiento y Carlos Manuel Bruniard, a cargo de las Fiscalías Nacionales en lo Criminal y Correccionales N°29, N°31 y N°52, respectivamente.

Las investigaciones previas estuvieron a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que detectó varias plataformas digitales y dominios dedicados a la difusión no autorizada de contenidos audiovisuales. A partir de esos hallazgos, los organismos reguladores de las comunicaciones y el registro de dominios en el país bloquearon el acceso a dichos portales, ya sea mediante la interrupción de las transmisiones o la cancelación del registro de los sitios.

Esta acción se inscribe en la denominada "Operación Tarjeta Roja" , una iniciativa internacional contra la piratería en línea impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía General de Colombia, con la adhesión de varias naciones de la región, según informó el portal Fiscales.

Como parte de ese despliegue, la UFECI puso en marcha tres investigaciones preliminares orientadas a las plataformas "Stella TV", "Tele Latino" y los dominios vinculados a "Futbol Libre", este último ya investigado en 2022 por la misma unidad. En esas pesquisas colaboró el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, y también se sumaron denuncias presentadas por representantes de empresas de televisión por cable, IPTV y servicios por suscripción.

Con esos elementos, se elevaron las denuncias a las fiscalías intervinientes, que profundizaron las pesquisas y consiguieron la autorización judicial necesaria para dar de baja las transmisiones ilegales.