Mundial 2026: quién es Diney Borges, el defensor de Cabo Verde que marcará a Messi

El zaguero caboverdiano de 31 años fue una figura clave en la fase de grupos. Este viernes tendrá la misión de frenar a Messi en los 16avos de final.

Diney Borges se metió entre los nombres propios de Cabo Verde en el Mundial 2026 y este viernes enfrenta el desafío más grande de su carrera: marcar de cerca a Lionel Messi en el cruce ante la Selección argentina por los 16avos de final, en Miami.

El defensor central, de 31 años, fue una de las grandes figuras del equipo africano durante la fase de grupos, en la que Cabo Verde avanzó invicto tras empatar ante España, Uruguay y Arabia Saudita, y se metió por primera vez en su historia en la fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

Su nombre completo es Edilson Alberto Monteiro Sanches Borges, aunque en el ambiente futbolístico todos lo conocen simplemente como Diney Borges. Nació en Tarrafal, Cabo Verde, mide 1,85 metro y juega como defensor central, aunque también puede desempeñarse como volante central cuando el esquema lo requiere.

Actualmente milita en Al-Bataeh CSC, club de la primera división de Emiratos Árabes Unidos. En esta Copa del Mundo se consolidó como el zaguero por el sector izquierdo de la defensa caboverdiana, una posición que sostuvo durante los tres partidos de la zona de grupos.

La actuación de Diney Borges en la fase de grupos del Mundial 2026

Diney lleva casi una década vinculado al seleccionado de su país y acumula 34 partidos internacionales, con dos goles convertidos. Sin embargo, su salto a la escena global recién llegó en este Mundial, en el que Cabo Verde se transformó en una de las grandes sorpresas del torneo.

El defensor fue clave en el empate 0-0 ante España, donde sostuvo varios duelos individuales, aportó firmeza en el área propia y ayudó a neutralizar a uno de los ataques más talentosos de la competencia. Después volvió a tener una actuación sólida en el 2-2 frente a Uruguay, un partido de máxima exigencia física y emocional para el equipo africano.

Finalmente, ante Arabia Saudita, en el empate 0-0 que terminó clasificando a Cabo Verde a la fase eliminatoria, Borges volvió a mostrarse ordenado, preciso en los rechazos y fuerte en los duelos aéreos.

Según los registros de portales estadísticos, el defensor disputó los tres encuentros de la fase de grupos y recibió una valoración alta en el cierre de la zona, con una nota de 7,5 en el partido ante los saudíes. Ese rendimiento lo instaló como uno de los futbolistas más confiables del equipo dirigido por Bubista, junto al arquero Vozinha, otro de los símbolos de esta campaña histórica.

Cabo Verde llegó al Mundial 2026 como debutante absoluto y, contra todos los pronósticos, logró meterse en la fase de eliminación directa. Ahora, el archipiélago africano de poco más de medio millón de habitantes buscará dar el golpe ante uno de los candidatos al título.