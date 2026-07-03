Mundial 2026 EN VIVO: Australia vs. Egipto por un lugar en los octavos de final

El ganador de este cruce en Dallas se meterá en los octavos de final. Egipto llega con la duda de Mohamed Salah, golpeado en el isquiotibial.

Australia y Egipto se enfrentan este viernes desde las 15 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, por los 16avos de final del Mundial 2026 . Quien gane avanzará a los octavos, donde espera el vencedor entre Argentina y Cabo Verde.

El encuentro se podrá seguir por DSports y TyC Sports . Será el primer cruce eliminatorio del día, antes del debut de la Selección argentina en Miami, y abre una jornada con tres partidos que definen por completo el cuadro de octavos de final.

Cómo llegan

Los Socceroos, dirigidos por Tony Popovic, llegaron a esta instancia como segundos del Grupo D. Debutaron con un triunfo sorpresa por 2-0 ante Turquía, después cayeron 0-2 frente a Estados Unidos y sellaron su clasificación con un empate sin goles ante Paraguay.

Egipto, por su parte, terminó segundo en el Grupo G, un cuadro exigente que también integraron Bélgica, Irán y Nueva Zelanda. Los Faraones empataron 1-1 en el debut ante los belgas, golearon 3-1 a Nueva Zelanda y cerraron con otro 1-1 frente a Irán.

La gran incógnita para Hossam Hassan, entrenador de Egipto, pasa por la titularidad de Mohamed Salah. El capitán y máxima figura del equipo sufrió un problema en los isquiotibiales durante el partido ante Irán y se perdió más de media hora de ese encuentro.

Salah volvió a entrenarse con normalidad, pero su presencia desde el arranque es una duda hasta último momento. Su ausencia obligaría a Hassan a reforzar el peso ofensivo en Omar Marmoush, que llega con poca efectividad de cara al arco en este Mundial.

Las formaciones

Egipto: El Shennawy; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Attia, Ibrahim, Ashour; Salah, Marmoush, Trezeguet, dirigido por Hossam Hassan.

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Aziz Behich, Connor Metcalfe, Nestory Irankunda, Mohamed Toure, con Tony Popovic al mando.

Se trata del primer cruce oficial entre ambas selecciones en un Mundial. Australia buscará superar por primera vez en su historia una instancia eliminatoria de una Copa del Mundo, mientras que Egipto pelea por seguir escribiendo la campaña más exitosa de su fútbol en el máximo torneo de selecciones.

El ganador de este partido conocerá a su rival de octavos de final el mismo viernes, una vez que termine el cruce entre Argentina y Cabo Verde en Miami, y jugará el martes 7 de julio a las 13 en Atlanta.