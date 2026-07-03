Mundial 2026: cómo se armó Cabo Verde, la selección que fichó jugadores por LinkedIn

Argentina enfrenta hoy a Cabo Verde en Miami por los 16avos del Mundial 2026. Cómo se armó el equipo revelación del torneo.

Cabo Verde se juega esta noche, ante la Selección Argentina, el partido más importante de su historia. El cruce, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, arranca a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami y corona una campaña que nadie había imaginado.

El pequeño archipiélago africano llegó invicto a esta instancia después de empatar 0-0 con España, igualar 2-2 ante el Uruguay de Marcelo Bielsa y volver a empatar sin goles frente a Arabia Saudita. Con esos tres puntos, los Tiburones Azules se metieron en la ronda de eliminación directa en su primerísima participación mundialista.

Pero el verdadero milagro no ocurrió solo en la cancha. Ocurrió antes, en la forma en que la federación caboverdiana tuvo que reinventar el modo de armar un plantel competitivo.

Cómo se formó el plantel de Cabo Verde

Con apenas medio millón de habitantes en las islas, Cabo Verde no tiene cantera suficiente para competir en un Mundial. La solución fue salir a buscar talento entre la diáspora: se calcula que hay un millón y medio de caboverdianos viviendo fuera del país, repartidos sobre todo por Portugal, Países Bajos, Francia e Irlanda.

De los 26 convocados para esta Copa del Mundo, 14 nacieron fuera del archipiélago. La federación llegó a recurrir a LinkedIn para rastrear a hijos y nietos de emigrantes con pasaporte disponible.

El caso más insólito es el del defensor Roberto "Pico" Lopes, nacido en Dublín y hoy titular indiscutido de la zaga. En 2018 trabajaba como asesor hipotecario en un banco irlandés y jugaba al fútbol semiprofesional cuando recibió un mensaje privado del entonces DT caboverdiano, Rui Águas.

"Pensé que se trataba de spam y no le presté atención", reconoció Lopes tiempo después. El mensaje, en portugués, quedó sin respuesta. Nueve meses más tarde llegó una segunda insistencia, ya en inglés: "Hola Roberto, ¿has tenido la oportunidad de pensar lo que te dije?". Esa vez sí entendió de qué se trataba y aceptó de inmediato.

Historias similares se repiten en el plantel. El arquero suplente Carlos Joaquim dos Santos nació en Filadelfia. Y varios titulares se formaron en las ligas europeas: Logan Costa en Villarreal, Jovane Cabral en el Estrela da Amadora y Jamiro Monteiro en el PEC Zwolle.

El estilo de juego bajo el mando de Bubista

El director técnico Pedro Leitão Brito, conocido como "Bubista", construyó un equipo de bloque bajo, físico y muy ordenado. La consigna es clara: no ceder espacios y golpear de contragolpe con hombres de experiencia como Ryan Mendes y Garry Rodrigues por las bandas.

El arquero Vozinha, de 40 años, se convirtió en héroe con atajadas clave ante España y Uruguay. Y el equipo no le esquiva al remate de media distancia, como demostró Kevin Pina con su gol de tiro libre frente a los charrúas.

Cabo Verde se independizó de Portugal en 1975 y recién se afilió a la FIFA en 1986. Pasó décadas como un equipo periférico en África hasta que en 2013 llegó por primera vez a cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, un anticipo de lo que hoy vive en Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora, frente a Lionel Messi y la Selección campeona del mundo, ese proyecto construido a fuerza de mensajes de LinkedIn y pasaportes heredados busca escribir el capítulo más grande de su historia futbolística.