Se sacan chispa: un jugador francés cruzó a Lamine Yamal por sus polémicas declaraciones

En la disputa por saber quién es el máximo candidato a ganar el Mundial 2026, dos jugadores se cruzaron con sus declaraciones.

España y Francia se sacan chispa. Saben que en ambas selecciones existe el potencial necesario para intentar quedarse con la Copa del Mundo que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá y en sus declaraciones lo dejan claro debido a que no hacen lugar para sentirse inferior, públicamente, que a otras selecciones. En la previa de una agenda cargada para este viernes , un futbolista francés respondió a los dichos de Lamine Yamal , el joven '10' de la Selección española.

“No nos han ganado, desde la Eurocopa. ¿Cómo van a ser mejores que nosotros? No creo que haya ninguna que digas: ‘es imposible que le gane’”, había dicho Yamal en sus declaraciones con el medio El partidazo de COPE. Luego, le bajó la espuma a sus frases: “La fase de grupos no significa nada, miren a Alemania. Francia está jugando a un nivel muy alto, está en plena forma, tiene buenos jugadores, pero no creo que esté por encima de nadie. Para mí, nadie está por encima de nadie”.

Quien salió a cruzar al joven talento fue Jules Koundé , compañero de Yamal en el Barcelona de España. “Los últimos partidos que hemos tenido contra España no han salido como queríamos. Nos guardamos esa frase en un rincón de nuestra cabeza, o al menos en un rincón de la mía”, soltó con contundencia.

“Sé que es un jugador muy fuerte, un chico ambicioso que dice las cosas como las piensa”, dijo con dureza. Sumado a esto, le bajó la espuma a la competencia por ver quién es el más favorito a ganar el título: “Ser el favorito en una competición no significa mucho. No me molesta, me hace sonreír”. Cabe recordar que ambas selecciones podrían tener un importante cruce en las semifinales del certamen.

Mundial 2026: con la Selección Argentina en 16avos de final, la agenda de partidos para este viernes

El Mundial 2026 llega este viernes 3 de julio al cierre de su ronda de dieciseisavos de final, con tres partidos que definen a los últimos clasificados a octavos. La jornada tiene como plato fuerte el debut de la Selección Argentina en la instancia de eliminación directa, frente a Cabo Verde.

Antes de que arranque la actividad del día, ya quedó resuelto uno de los cruces que también correspondía a esta ronda: en la madrugada, Suiza le ganó 2 a 0 a Argelia en el Estadio BC Place de Vancouver, con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye. Los suizos avanzaron así a los octavos de final, donde esperan al ganador del duelo entre Colombia y Ghana.

La acción continúa a las 15 con el cruce entre Australia y Egipto, que se disputa en Dallas. Los oceánicos clasificaron segundos del Grupo D, mientras que los egipcios llegaron como escoltas del Grupo G. El vencedor de este partido se medirá en octavos ante el que avance entre Argentina y Cabo Verde, el próximo martes 7 de julio en Atlanta.

Australia vs. Egipto — 15:00 hs — Estadio de Dallas, Texas

— 15:00 hs — Estadio de Dallas, Texas Argentina vs. Cabo Verde — 19:00 hs — Hard Rock Stadium, Miami

— 19:00 hs — Hard Rock Stadium, Miami Colombia vs. Ghana — 22:30 hs — Estadio de Kansas City, Misuri

Argentina debuta ante Cabo Verde en los dieciseisavos

El partido más esperado por los hinchas argentinos se juega a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami. La Albiceleste, que llegó a esta instancia como líder del Grupo J, se enfrenta a una de las grandes sorpresas del torneo: Cabo Verde, que avanzó como segundo del Grupo H tras empatar sus tres partidos de la fase inicial, ante España, Uruguay y Arabia Saudita.

Selección Cabo Verde

Para el conjunto que dirige Lionel Scaloni, se trata del primer examen de la fase de eliminación directa, donde ya no hay margen de error. Cabo Verde, en cambio, afronta el desafío más importante de su historia futbolística, en su primera participación mundialista. El ganador de este cruce jugará octavos de final el martes 7 de julio en Atlanta, ante quien avance entre Australia y Egipto.

La jornada del viernes cierra a las 22.30 con el enfrentamiento entre Colombia y Ghana, en Kansas City. Los colombianos terminaron primeros del Grupo K con puntaje ideal, mientras que los ghaneses clasificaron terceros del Grupo L. El equipo que avance se cruzará en octavos con el vencedor de Suiza-Argelia, también el martes 7 de julio, en Vancouver.

Con estos tres partidos se completa la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026, que arrancó hace varios días con la participación de las 32 selecciones que superaron la fase de grupos. A partir del sábado 4 de julio arranca la instancia de octavos de final, que se extenderá hasta el martes 7, cuando quede completo el cuadro de los ocho mejores equipos de cada llave.