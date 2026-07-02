El tremendo récord que rompió España en su victoria ante Austria

En su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, la selección candidata al título logró superar una increíble marca.

El récord que rompió España en su clasificación a octavos de final.

España venció 3-0 a Austria y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 , en donde espera al ganador de Croacia y Portugal. En el encuentro, su arquero, Unai Simón consiguió romper un impresionante récord de imbatibilidad que estaba firme desde la Copa del Mundo de Italia 1990.

Con la valla invicta lograda en los 16avos de final, el español llego a los 518 minutos sin recibir goles y dejó atrás el récord que ostentaba el italiano Walter Zenga hace 36 años, con ocho Mundiales en el medio.

La marca se extiende desde el último encuentro de España en Qatar 2022 , cuando igualó 0-0 frente a Marruecos en los octavos de final y quedó eliminada por penales.

Con el arco nuevamente en cero contra Austria, Simón primero dejó atrás los 476 minutos de Iker Casillas, el campeón en Sudáfrica 2010 con España, y luego superó los 517 de Walter Zenga para establecer un nuevo récord absoluto de imbatibilidad en la historia de la Copa del Mundo.

El guardameta de 29 años no recibe goles desde el tanto convertido por el japonés Ao Tanaka a los 51 minutos del segundo tiempo del tercer partido de fase de grupos de España en Qatar 2022, cuando fue derrota ante la selección asiática, lo que decretó el sorpresivo segundo lugar y la eliminación de Alemania.

Desde entonces mantuvo su arco invicto frente a Marruecos, Cabo Verde (0-0 en el primer partido de este Mundial), Arabia Saudita, en la goleada 4-0, Uruguay (donde ganó por 1-0) y Austria.

Así fue la goleada de España ante Austria

El comienzo fue parejo y con pocas situaciones, ya que Lamine Yamal generó la primera aproximación para la Roja, mientras que del otro lado Michael Gregoritsch no logró conectar un cabezazo que pudo haber complicado a Unai Simón.

España estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Dani Olmo que Stefan Posch desvió al córner pero de ese tiro de esquina llegó un gol anulado a Marc Cucurella por una acción polémica.

EL GOL ANULADO A ESPAÑA.



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Poco después, Alexander Schlager evitó la caída de su arco ante Mikel Oyarzabal, pero a los 35 minutos no pudo hacer nada cuando Cucurella envió un centro desde la izquierda y el delantero definió frente al arco para el 1 a 0.

A los 21 minutos del segundo tiempo, España amplió la ventaja: un remate de Dani Olmo fue bloqueado, Cucurella prolongó la jugada y Baena asistió con un centro preciso para que Pedro Porro, el lateral derecho del equipo, conectara de cabeza en el punto penal.

¡APARECIÓ COMO UN GOLEADOR! Nadie lo esperaba por ahí… ¡Pedro Porro se metió al área y cabeceó para el 2-0 de España vs. Austria!



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Con Austria sin capacidad de reacción, España administró la ventaja y sentenció el resultado sobre el final cuando Cucurella dejó solo a Oyarzabal, que definió con tranquilidad para firmar su doblete y el 3 a 0 definitivo.

¡EL FURIOSO MIKEL! Oyarzabal llegó solo para darle un pase a la red y sellar la clasificación de España por 3-0 vs. Austria.



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La Roja avanzó a los octavos de final demostrando un mucho mejor nivel que en la fase de grupos, en donde le costo marcar en arco contrario, y ahora aguardará por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Croacia y Portugal.