Mundial 2026: con los últimos resultados, así quedó el cuadro de octavos de final

El Mundial 2026 sigue definiendo el cuadro de octavos de final a medida que avanza la ronda de dieciseisavos. En la noche del jueves y madrugada del viernes se confirmaron dos nuevos clasificados: Portugal, que eliminó a Croacia, y Suiza, que hizo lo propio con Argelia. Restan tres partidos para cerrar por completo esta instancia, todos programados para hoy.

Portugal superó 2 a 1 a Croacia en el Estadio de Toronto, en un cierre agónico. Cristiano Ronaldo igualó de penal en el segundo tiempo y Gonçalo Ramos selló la clasificación en tiempo adicionado, tras la anulación de un gol croata por offside en la última jugada del partido. Con ese resultado, los lusos avanzan a octavos, donde ya conocen a su rival.

Suiza, por su parte, resolvió su cruce ante Argelia sin sobresaltos: se impuso 2 a 0 con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye en el Estadio BC Place de Vancouver. Los suizos esperan ahora al ganador del duelo entre Colombia y Ghana, que se juega esta noche.

Cómo sigue el cuadro de octavos de final

Con estas dos definiciones, el cuadro de octavos empieza a completarse. Portugal se medirá con España, que había goleado 3 a 0 a Austria, el lunes 6 de julio a las 16 (hora argentina) en Dallas. Suiza, en tanto, espera rival el martes 7 de julio a las 17 en Vancouver.

Todavía quedan tres partidos pendientes para terminar de cerrar la ronda de dieciseisavos, y los tres se juegan hoy viernes 3 de julio. A las 15 se enfrentan Australia y Egipto en Dallas. A las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami, debuta la Selección Argentina ante Cabo Verde. Y a las 22.30 cierra la jornada el cruce entre Colombia y Ghana, en Kansas City.

Cuándo empieza la siguiente ronda

Los resultados de estos tres encuentros terminarán de definir el cuadro completo de octavos. El ganador de Argentina-Cabo Verde se cruzará con el que avance entre Australia y Egipto, el martes 7 de julio en Atlanta. Y el vencedor de Colombia-Ghana quedará emparejado con Suiza, ese mismo día en Vancouver.

El resto del cuadro ya está confirmado: Canadá se medirá con Marruecos el sábado 4 de julio en Houston, y Paraguay hará lo propio con Francia ese mismo día en Filadelfia. El domingo 5, Brasil enfrenta a Noruega en Nueva Jersey y México choca con Inglaterra en Ciudad de México. El lunes 6, además del duelo entre Portugal y España, Estados Unidos se mide con Bélgica en Seattle.

Una vez completados los ocho cruces, el Mundial 2026 avanzará hacia los cuartos de final, que se disputarán entre el jueves 9 y el viernes 10 de julio, camino a una final pautada para el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey.