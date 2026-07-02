La mala racha que rompió Cristiano Ronaldo ante Croacia

El delantero portugués convirtió y se sacó una espina que tenía clavada de sus cinco Mundiales anteriores.

Cristiano Ronaldo marcó de penal para Portugal en el triunfo por 2-1 ante Croacia que lo posicionó en octavos de final, donde enfrentará a España. Este gol permitió que el histórico delantero corte una racha negativa en Mundiales, en su sexta participación.

El portugués, con este gol, logró su primer tanto en un partido de eliminatorias en un Mundial , en su sexta participación. Esta era una de las pocas estadísticas negativas que arrastraba.

Pasaron 20 años de la primera participación de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo, cuando perdió ante Francia en semifinales del 2006, siendo la sangre nueva de un plantel con figuras como Deco y Figo.

Una de las pocas estadísticas negativas que arrastraba el delantero era la de no haber marcado ni asistido en un partido eliminatorio del Mundial. Este número incluso se volvió una burla en las redes sociales.

Cristiano Ronaldo has scored in a World Cup knockout round game for the first time in his career.



vs. Netherlands (2006)

vs. England (2006)

vs. France (2006)

vs. Germany (2006)

vs. Spain (2010)

vs. Uruguay (2018)

vs. Switzerland (2022)

vs. Morocco… pic.twitter.com/Jb4RgszBrI — Squawka (@Squawka) July 3, 2026

Pero en su noveno partido mata-mata, ante la siempre difícil Croacia, logró romper la racha y marcar el empate parcial para iniciar la remontada de su país, que terminó clasificando a octavos de final. Este fue el 11º gol en la Copa del Mundo.

¡¡APARECIÓ EL BICHO!! CRISTIANO RONALDO le ganó el duelo a Livakovic y marcó el 1-1 de Portugal vs. Croacia. ¡Primer gol en fase eliminatoria de Mundiales para él!



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La hermana de Ronaldo habló sobre su retiro de la selección

En la previa del encuentro ante Croacia, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, su hermana, Kátia Aveiro, aseguró que el delantero tendría decidido poner fin a su ciclo con el seleccionado luso una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo.

Según confirmaron medios europeos, Kátia afirmó contar con información de una "fuente confiable" y sostuvo: "Creo que esta es su despedida. No es hoy que se despide, pero será pronto. Disfrútenlo mientras dure".

Aunque aclaró que no se retirará de inmediato, sus declaraciones alimentaron las versiones sobre el posible último gran desafío internacional del histórico goleador portugués.

Además, reflexionó sobre el tiempo de Cristiano (debutó en 2003) en la selección portuguesa: "Lo más importante es disfrutar de estos veintitantos años que hemos vivido. Estoy increíblemente orgullosa".

“ESTE MUNDIAL ES EL ÚLTIMO BAILE DE CRISTIANO. ESTA ES LA INFORMACIÓN QUE YO TENGO”.



Kátia Aveiro, HERMANA DE CRISTIANO. pic.twitter.com/FYC348wMSz https://t.co/e8mqwk7e58 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 2, 2026

También habló de cómo se prepara el hermano: "Tengo confianza y sonreiremos al final. Él tiene confianza, está menos nervioso que nosotros. Sentí buena energía y confianza. Para nosotros, los aficionados, eso nos reconforta".

El portugués se encuentra disputando su sexta Copa del Mundo a sus 41 años. Las cinco anteriores: 2006 (Alemania), seguido por 2010 (Sudáfrica), 2014 (Brasil), 2018 (Rusia) y 2022 (Qatar), siendo el único jugador en convertir al menos un gol en esta cantidad de ediciones, registrando 11 tantos en 26 partidos.

Al finalizar el partido ante Croacia, Cristiano fue consultado por esta información, a lo que respondió: "No tomo decisiones imprudentes". Además, aseguró que tomará la decisión al finalizar su participación.

Cristiano Ronaldo on his future with national team: “I don't make reckless decisions”.



“I will decide after the tournament, not now”. pic.twitter.com/STDJtTTFW7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

En la previa del torneo, el portugués había dejado una declaración que dio mucho que hablar, sobre que no descartaba su participación en el Mundial 2030, en el que su país será uno de los seis anfitriones. Para ese entonces, el luso tendrá 45 años y sería se séptima Copa del Mundo.