Polémica Mundial: el gol agónico anulado a Croacia frente a Portugal

El equipo de Cristiano Ronaldo avanzó a octavos de final en un partido con fallos arbitrales cuestionables.

Portugal venció 2-1 a Croacia y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 , en donde enfrentará a España . La gran polémica del partido se dio en la última jugada, cuando Gvardiol marcó el empate, pero fue anulado por un offside previo, aunque no se termina de ver claramente en la imagen si el croata peina la pelota.

En un principio el gol fue convalidado, generando el estallido del público croata, pero a instancias del VAR, el árbitro lo termino anulando, generando una profunda frustración en los capitaneados por Luka Modric y una felicidad absoluta para los portugueses.

Portugal dio vuelta el partido con un gol de penal de Cristiano Ronaldo y un cabezazo de Goncalo Ramos, a los 93 minutos. Sin embargo, Croacia lo fue a buscar y logró el empate a los 10 minutos de descuento, en los pies de Gvardiol.

El gol fue anulado, ya que en el centro, parece que la pelota es peinada por un jugador croata, aunque en la imagen no termina quedando claro si la toca o no. El VAR consideró que si y anulo el tanto, que significaba el empate agónico.

NO VALE EL GOL AGÓNICO DE CROACIA



Por este offside fue anulado el empate del equipo de Modric en el minuto 112.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EsHOQg1DbP — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

El offside se avaló en una nueva tecnología que tienen las pelotas, que cuentan con un chip interno que analiza los toques en los jugadores, por lo que parece confirmado que el offside está bien cobrado.

El penal a favor de Portugal también tuvo algo de polémica, ya que aunque hubo un agarrón del defensor croata, en este Mundial no se venían cobrando estas faltas por vía VAR, que dejaba a criterio del árbitro principal.

HAY PENAL PARA PORTUGAL



Por este agarrón a Renato Veiga, el árbitro sancionó penal para el equipo de Cristiano Ronaldo.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/JESMglerFu — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Así fue la victoria de Portugal ante Croacia

Tras un primer tiempo con dominio de Portugal, la segunda mitad arrancó muy diferente. El seleccionado croata abrió el marcador a los siete minutos , con un centro pasado del lateral Josip Stanisic para que el icónico carrilero Ivan Perisic controle y defina entre las piernas de Costa, para el 1-0.

¡GOL DE CROACIA!



De la mano del histórico Ivan Periši, los de Fuego derrotan 1-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/FCZQKb1zqD — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

A los 15 minutos del segundo tiempo, Ronaldo marcó un golazo, controlando la pelota tras un pase largo y definiendo de derecha por encima del arquero, aunque su tanto fue invalidado por partir en posición adelantada al inclinar un poco su cuerpo en la salida.

A los 22 minutos de la segunda parte, un leve agarrón en el área sobre Renato Veiga terminó en un penal para Portugal, en el que Cristiano Ronaldo no falló y puso el empate. El histórico delantero marcó su primer gol en partidos de eliminación directa en un Mundial.

¡CRISTIANO RONALDO NO FALLA!



El histórico CR7 no dudó y puso de penal el 1-1 entre Portugal y Croacia. pic.twitter.com/8R3bOIvtli — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

En el tercer minuto de descuento, un nuevo centro desde la izquierda habilitó el cabezazo del delantero Gonçalo Ramos, que se elevó en el lugar para poner la frente y desviar la trayectoria de la pelota, que entró pegada al palo izquierdo de Livakovic.

¡GOL AGÓNICO DE PORTUGAL!



De cabeza, Gonçalo Ramos puso el 2-1 ante Croacia y desató la locura en el banco portugués. pic.twitter.com/oqgJRCZFRE — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Portugal dejo atrás un duro cruce, con el combinado croata, y ahora enfrentará a España en octavos de final. La Roja viene de vencer por 3-0 a Austria, con un gran despliegue de fútbol.