Portugal vs Colombia: horario de este encuentro esperado del grupo K del Mundial 2026

El cruce entre los lusos y los cafeteros será uno de los más atractivos de la primera ronda. Día, horario y posibles formaciones.

El choque, que marcará el cierre de la presentación de ambas selecciones en el Grupo K , tendrá lugar el sábado 27 de junio a las 20.30 hs (hora argentina) en el Miami Stadium , con arbitraje aún a confirmar.

Aunque será el tercer partido de ambos en la zona y los entrenadores podrían recurrir a una rotación por lesiones, suspensiones o evitar el desgaste, estas serían las posibles formaciones iniciales de las dos selecciones:

La selección lusa llega como una de las favoritas a levantar la Copa del Mundo . De hecho, las casas de apuestas la ubican con cuotas similares a las que pagan otras potencias como Argentina y Brasil , pero por debajo de España y Francia . En las Eliminatorias Europeas, el elenco comandado por el entrenador español Roberto Martínez ganó de forma invicta el Grupo F, relegando a la República de Irlanda a la zona de repechaje. Su cierre fue con una impactante goleada por 9-1 frente a Armenia.

Los europeos cuentan con varias figuras de primer nivel, como el lateral izquierdo Nuno Mendes y el mediocampista central Vitinha -recientes campeones de la Champions League con el PSG de Francia-, el marcador central Rúben Dias y el volante ofensivo Bernardo Silva del Manchester City, el todoterreno Bruno Fernandes del Manchester United y el desequilibrate Rafael Leão del Milán, aunque su gran estrella es Cristiano Ronaldo que, a sus 41 años, disputará su sexto Mundial.

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Con el entrenador argentino Néstor Lorenzo como líder desde del banco, los cafeteros tuvieron una muy buena Eliminatoria Sudamericana, terminando en el tercer lugar, solo por debajo de Argentina y Ecuador y con la misma cantidad de puntos (28) que Brasil, Uruguay y Paraguay, aunque con mejor diferencia de gol. En los 18 partidos, acumuló siete victorias, siete empates y cuatro derrotas.

Nestor-Lorenzo-Colombia.png James Rodríguez y Néstor Lorenzo, los líderes de Colombia dentro y fuera de la cancha.

Para la lista de convocados, Lorenzo priorizó la experiencia y el roce europeo, con jugadores que están o estuvieron en el Viejo Continente, como James Rodríguez, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Luis Díaz, Luis Suárez y Jhon Córdoba. También se destacan jugadores que militan en el Brasilerao o en el fútbol argentino, entre ellos Santiago Arias, Kevin Castaño, Juanfer Quintero, Jaminton Campaz, Jhon Arias y Jorge Carrascal.

Los partidos del Grupo K, con fechas y horarios

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