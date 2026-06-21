Escándalo en Portugal: en medio de la interna, otro jugador de la selección defendió a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo volvió a recibir respaldo dentro de la selección de Portugal en medio de la interna que se instaló tras el debut del equipo en el Mundial 2026 frente a la República Democrática del Congo: esta vez fue Francisco Conceição quien salió a respaldar al capitán y buscó bajar el tono de la discusión interna. El extremo de Juventus destacó la vigencia del delantero y su importancia dentro del grupo.

“Creo que Cristiano a la hora de marcar goles, no hay nadie como él ”, afirmó el desequilibrante extremo al referirse al rol del romperredes en la estructura ofensiva del seleccionado luso. El atacante también aclaró la dinámica interna del equipo y la circulación del balón en ataque. “No sentimos esa necesidad ni obligación de darle la pelota” , explicó, en relación a cómo se reparten las decisiones en el campo. La frase buscó desactivar la idea de dependencia exclusiva del capitán, algo que había surgido incluso en la prensa lusa.

En la misma línea, el artillero resaltó el ejemplo que representa CR7 dentro del plantel, más allá de lo futbolístico. “Es un ejemplo, por su trayectoria, por el hambre de victoria que demuestra cada día” , señaló, poniendo el foco en su mentalidad competitiva. También destacó su rutina de trabajo y su compromiso diario con el entrenamiento. “Está supermotivado para entrenar como si fuera el último”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CabineSport/status/2068706692615872540&partner=&hide_thread=false Francisco Conceição: "Não há ninguém como o Cristiano... pela sua qualidade de fazer golos nesse capítulo.



Não temos a obrigação de lhe passar a bola e necessidade, passo para quem está melhor desmarcado. Cristiano está aqui para ajudar como qualquer outro jogador da seleção." pic.twitter.com/hadZbl14JX — Cabine Desportiva (@CabineSport) June 21, 2026

Conceição insistió en que la presencia del crack de 41 años eleva el nivel general del grupo y obliga a todos a exigirse más. “Si ha conseguido tanto y sigue con tantas ganas, las nuestras tienen que ser aún mayores”, sostuvo, en referencia al impacto que genera su liderazgo. También remarcó que el hombre del Al-Nassr es “uno más que está para ayudar”, intentando reforzar la idea de unidad dentro del plantel.

João Neves apuntó directamente contra CR7: "Es un jugador más"

El debate se había encendido luego de las declaraciones de João Neves, quien relativizó el peso del delantero en la estructura del equipo tras el primer partido del Mundial. El mediocampista del PSG había dicho que el capitán “es un jugador más”, una frase que generó repercusión inmediata en Portugal. El rendimiento del equipo en el estreno alimentó aún más las discusiones sobre el rol del astro. La situación derivó en distintas posturas públicas dentro del propio plantel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActuCR7_/status/2067525640832659682&partner=&hide_thread=false Roberto Martínez , interrogé sur le fait de ne pas avoir remplacé Cristiano Ronaldo :



« ’ alors que nous étions à la recherche de buts.



Tous les joueurs ont leur part de… pic.twitter.com/YBS85I2wn7 — ActuCR7 (@ActuCR7_) June 18, 2026

En paralelo, el entrenador Roberto Martínez también salió a respaldar a su figura principal y descartó cualquier modificación en su consideración. “No tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial de un partido en el que se necesitan goles ”, afirmó el técnico. El cuerpo técnico mantiene su confianza en el aporte del delantero a pesar de la sequía reciente.