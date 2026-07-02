El impactante descargo de Valverde tras el papelón de Uruguay

El capitán del conjunto celeste en el Mundial 2026 se expresó a través de sus redes sociales.

Luego de la eliminación de Uruguay en la primera ronda del Mundial 2026 , el capitán de la selección celeste se expresó de manera contundente en las redes sociales. Federico Valverde compartió un fuerte mensaje en el que asumió las responsabilidades por ser uno de los principales referentes.

El jugador del Real Madrid está considerado entre los mejores mediocampista del mundo, pero en el certamen que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, no pudo mostrar su habitual nivel.

Los comandados por Marcelo Bielsa recibieron muchas críticas por parte del público. Además, hubo fuertes rumores de diferencias serias con el cuerpo técnico, aunque el entrenador luego las negó en conferencia de prensa.

El mensaje de Valverde

"Ya pasaron varios días desde la eliminación y recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví, aunque sé que hay una parte de mí que, posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda, como la que sufrí en el Mundial de Qatar. Esa espina todavía sigue clavada", comenzó diciendo el volante.

Uruguay empató con Arabia Saudita 1 a 1, con Cabo Verde 2 a 2 y cayó ante España 1 a 0.

"Siento una responsabilidad enorme por mi país. Es un orgullo que me llena el alma. Hice todo lo que estuvo a mi alcance: me preparé física y emocionalmente e intenté no volver a repetir lo que pasó, trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó", agregó Valverde.

"Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes. Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida. No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto", finalizó el futbolista.

Es oficial la salida de Beccacece de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol emitió un comunicado oficializando la saliada del cargo de entrenador a Sebastián Beccacece, luego de la eliminación en el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

La FEF le agradeció al entrenador argentino y a su cuerpo técnico por el proceso realizado bajo su conducción Ecuador completó una eliminatoria sólida y representó al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026"

El rosarino ya se había despedido de su cargo en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante México por 2-0 en 16avos que lo dejó eliminado de la competencia: "El fútbol es así, los resultados son los que mandan y hoy toca despedirme de una familia maravillosa, pero con mucha gratitud y tranquilidad de haber dado todo".

Con Beccacece, Ecuador llegó hasta los 16avos de final en la Copa Mundial 2026; si bien el camino en la fase de grupos se tornó complicado, el "tri" lo sacó adelante: en el primer partido perdió 1-0 ante Costa de Marfil, el segundo empató 0-0 ante Curazao y cuando parecía eliminado en primera ronda, en la última fecha hizo historia ganando por 2-1 ante Alemania.

En 16avos lo esperaba México, que llegaba con puntaje ideal y sin recibir goles en los primeros tres partidos: 2-0 en el debut ante Sudáfrica, por la mínima frente a Corea del Sur y un contundente 3-0 contra República Checa.

Finalmente, el destino de la selección sudamericana fue la derrota, 2-0 con goles de Juan Andrés Quiñones a los 22 del primer tiempo y Raúl Giménez a los 31.