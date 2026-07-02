El crudo relato de Gago tras su problema cardiovascular: "Tengo una segunda oportunidad para vivir"

El entrenador argentino de la Universidad de Chile volvió a dirigir tras ser internado y operado de urgencia.

El entrenador argentino Fernando Gago volvió a dirigir a Universidad de Chile después de haber sido internado y operado de urgencia por un infarto agudo de miocardio. En una sentida conferencia de prensa, el ex DT de Boca confesó: "Tengo una segunda oportunidad para vivir".

El técnico argentino había estado alejado de la actividad luego del episodio cardíaco que sufrió tras el partido ante O’Higgins, el pasado 18 de junio , cuando comenzó a sentir molestias que derivaron en su internación en la Clínica Alemana de Santiago de Chile.

"Tengo una segunda oportunidad para seguir viviendo, esa es la realidad", comenzó contando Gago, al ser consultado en conferencia de prensa, tras la derrota 1-0 ante Unión La Calera por la Copa Chile.

Luego, relato como fue el día que terminó internado: "El jueves me levanté con una molestia, pensando que era algo muscular, algo de la tos, de malestar por haber dormido torcido. Nunca pensé que era lo que tenía. Mi mujer me insistió durante todo el día para que me haga un estudio y le dije que después de el partido me lo iba a hacer. Cuando terminó el partido me sentí igual que como me había sentido durante todo el día, pero no me sentía de peor forma de la molestia que ya tenía".

Uff, esto que cuenta Fernando Gago, sobre el infarto que sufrió:



"TENGO UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA SEGUIR VIVIENDO". pic.twitter.com/LOTYiszbR3 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 2, 2026

Por último, destacó que la intervención fue rápida y sencilla: "Cuando llego al hospital los estudios daban bien, pero el último dio mal. Y ahí me enteré de la noticia, tenía una arteria tapada. Fue todo muy rápido, muy sencillo, fácil. Creo que todavía no caigo de lo que tuve".

Esa misma noche fue intervenido de urgencia para restablecer la irrigación sanguínea del corazón y, tras evolucionar favorablemente, recibió el alta médica para continuar la recuperación de manera ambulatoria. Su asistente técnico, Fabricio Coloccini se hizo cargo del equipo en su ausencia, aunque Gago manifestó que estuvo en contacto continuo durante su recuperación.

El técnico argentino se mostro feliz por volver a las canchas a pesar de la derrota: “Lo más lindo es estar en un campo de juego y es lo que voy a tratar de disfrutar”.

PINTITA REGRESÓ A LA U



Tras su problema de salud que lo tuvo alejado de las canchas, Fernando Gago volvió a dirigir un encuentro de Universidad de Chile.



Los Azules cayeron por la mínima ante Unión La Calera por la jornada 2 de la Copa Chile. pic.twitter.com/Zo78e25nnL — DSPORTS Chile (@DSportsCL) July 2, 2026

Los informes de medios chilenos sobre los hábitos de Fernando Gago

Según publicó el medio partidario La Voz Azul, a partir de una información de La Tercera, el ex mediocampista arrastraba un consumo habitual de cigarrillos y también una fuerte ingesta de café durante sus extensas jornadas de trabajo en el Centro Deportivo Azul, ubicado en La Cisterna.

“Gago es un habitual y excesivo consumidor de cigarrillos. Incluso, llevando su consumo al interior del CDA. No es extraño verlo fumar en algún rincón del centro deportivo ubicado en La Cisterna”, detalló el informe replicado por medios chilenos.

¡FUMABA EN EL CDA Y EXCEDÍA EL CAFÉ: REVELAN LOS EXCESOS QUE DETONARON EL INFARTO DE FERNANDO GAGO!



Según reveló La Tercera, el estratega argentino arrastra una fuerte y habitual adicción al cigarrillo. Los testimonios desde el Centro Deportivo Azul señalan que no era extraño… pic.twitter.com/WXjjmv5EWW — La Voz Azul (@LaVozAzulLT) June 24, 2026

La publicación también señaló que el entrenador solía consumir café en exceso durante las largas jornadas de análisis táctico, planificación de entrenamientos y preparación de partidos.

Tras el episodio cardíaco, ambos hábitos le habrían sido prohibidos de manera terminante por indicación médica, dentro de un proceso de recuperación que deberá ser progresivo y controlado.