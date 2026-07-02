Las declaraciones de Pochettino tras el festejo por la clasificación de Estados Unidos: "200% argentino".

Mauricio Pochettino vivió una jornada especial en el Mundial 2026 . Estados Unidos derrotó 2-0 a Bosnia y se metió en los octavos de final del certamen. En ese contexto, el entrenador argentino dejó varias frases que rápidamente dieron de que hablar. Habló de sus raíces, del crecimiento del equipo que dirige, defendió a sus jugadores y hasta explicó por qué terminó cantando con el plantel después del partido.

El seleccionado norteamericano consiguió una victoria trabajada, ya que disputó buena parte del segundo tiempo con un futbolista menos por la roja a Folarin Balogun , su goleador y figura. Aun así, logró estirar la ventaja y selló la clasificación, un resultado que también le permitió a Pochettino alcanzar un registro histórico al frente del equipo.

“Compitieron contra un rival muy difícil. Estoy muy orgulloso de nuestros futbolistas y del apoyo de los fans, que fueron asombrosos. Esto fue lo que buscamos desde el principio, competir”, aseguró el entrenador, orgulloso de su plantel y feliz por el momento que atraviesa su ciclo.

Una de las respuestas más comentadas llegó cuando le preguntaron si, después de conducir a Estados Unidos a los octavos de final, se sentía un poco estadounidense. Lejos de esquivar la consulta, Pochettino respondió con absoluta sinceridad: “ Soy 200 % argentino, pero cuando formás parte de algo grande como lo que estamos construyendo, lo disfruto”.

Las declaraciones de Pochettino y el logro histórico que alcanzó

El festejo tras la clasificación a la siguiente instancia mundialista también dejó una imagen que rápidamente se viralizó. Mauricio Pochettino se sumó al resto del equipo para cantar “Take Me Home, Country Roads”, el clásico de John Denver que acompaña las celebraciones del equipo al final de cada victoria. “Cuando suena esa canción, es imposible no cantarla porque es una canción increíble”, agregó entre sonrisas.

Más allá del momento distendido, Pochettino también destacó la personalidad que mostró su equipo para sacar adelante un partido condicionado por la expulsión de Folarin Balogun: “Después de la roja, estuvimos hablando de mostrar que somos un equipo unido, ese era el momento de demostrarlo. El equipo demostró su capacidad de luchar. Estoy muy orgulloso. Los jugadores son los héroes y merecen todo el crédito”.

Inject Mauricio Pochettino screaming the words to Country Roads into my veins man



Call in the big guns to get that Balogun red rescinded, we got a tournament to win. pic.twitter.com/AT2XYdEEZZ — WizKay (@WizKayTV) July 2, 2026

En otra parte de la conferencia insistió con esa idea y explicó qué significó el momento en que su equipo quedó con diez futbolistas: “Cuando recibió la roja, teníamos que demostrar que éramos un equipo, pelear y que estos futbolistas iban a dejar un legado. ¿Y por qué no nosotros?”. Por último, el técnico argentino también se refirió a la decisión arbitral que terminó con la expulsión de Balogun. “Para mí nunca es roja. La vi por televisión. Nunca ha habido intención de pisar al jugador, fue una jugada normal en el fútbol que no fue voluntaria. Nunca es roja. Creo que hoy en día ninguna decisión de 50-50 fue para nosotros”, agregó.

La clasificación no solo significó el pase a los octavos de final, también representó un logro. Con la victoria sobre Bosnia, se convirtió en el entrenador con más triunfos de la historia de Estados Unidos en Copas del Mundo, con tres victorias -frente a Paraguay, Australia y Bosnia Herzegovina-, y superó las dos que habían conseguido Bruce Arena, Robert Millar y Bob Bradley. Ahora, tendrán por delante un nuevo examen en el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino enfrentará a Bélgica el próximo lunes seis de junio desde las 21 (hora argentina) por los octavos de final.