Fernando Gago fue operado de urgencia en Chile: las razones

El actual entrenador de la Universidad de Chile fue internado después de la victoria sobre O'higgins por la liga local.

La noche del jueves pintaba para festejo en Universidad de Chile. El equipo de Fernando Gago había vencido 2-0 a O'Higgins en el Estadio Nacional y todo parecía marchar sobre ruedas. Pero lo que vino después desvió por completo la atención. El entrenador argentino, de 40 años, debió ser trasladado de urgenci a a una clínica de Santiago durante la madrugada, según confirmaron medios chilenos como La Tercera.

El motivo: sospechas de un problema cardiovascular que encendieron todas las alertas. El club salió rápidamente a dar la cara con un comunicado escueto pero tranquilizado r: Gago se encuentra en buenas condiciones, acompañado por el cuerpo médico del club y sometido a una serie de exámenes especializados.

Sin embargo, lo que al principio pareció un simple control terminó derivando en una intervención quirúrgica, tal como detallaron los periodistas Matías Parker y Christian González.

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"El estratega debió ser trasladado a un centro asistencial. Acusaba signos de problemas cardiovasculares. Fue operado y está bajo observación médica", escribieron en La Tercera. La internación ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, según el medio ADN, y desde entonces el entrenador permanece bajo estricto control.

El impacto en el plantel fue inmediato. Gago no pudo asistir a los entrenamientos de este jueves y, por ahora, no hay plazos claros para su regreso. La institución ya confirmó que su ayudante, Fabricio Coloccini, tomará las riendas del equipo en el próximo compromiso por Copa Chile ante Santiago Wanderers. Todo dependerá de la evolución clínica del DT, que se mantiene en observación.

La noticia sacudió también a los hinchas, que habían visto a Gago en el banco horas antes, celebrando un triunfo clave. Durante ese partido, el técnico estuvo acompañado por su familia en las tribunas, como lo reflejó una postal que compartió su pareja, Vero Laffitte, en redes sociales. Nadie imaginaba entonces lo que sobrevendría.

El episodio abre un paréntesis en la joven gestión de Gago en la U de Chile, que asumió en marzo pasado. Mientras el fútbol chileno sigue su curso y el mundo mira hacia el Mundial, en el conjunto azul la prioridad ahora es otra: la salud de su entrenador. Habrá que esperar los próximos partes médicos para conocer el alcance real del problema y los tiempos de su recuperación. Mientras tanto, la incertidumbre se instaló en el CDA y en cada rincón del club.

Una vida con idas y vueltas

La trayectoria de Gago está marcada por los títulos —Boca, Roma, Real Madrid— pero también por las lesiones que lo persiguieron en los últimos años de su carrera como jugador. Sin embargo, ningún antecedente vinculado a su salud había pasado por esta zona. Por eso, el episodio encendió todas las luces de alerta y generó una preocupación que trasciende lo futbolístico.