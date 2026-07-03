La furiosa reacción en vivo de Edu Aguirre, el periodista amigo de Cristiano Ronaldo, cuando lo sacaron ante Croacia

El reconocido periodista español estalló en la transmisión en vivo de El Chiringuito cuando reemplazaron a Cristiano en el duelo ante el equipo de Luka Modric. El video.

Corrían los 80 minutos cuando el entrenador español en el seleccionado portugués decidió correr al delantero que marcó una gran carrera en el fútbol mundial, para darle lugar a su compañero Gonzalo Ramos que entró de buena manera al partido. Esta decisión del entrenador tomó por sorpresa a los fans del delantero, como el caso del periodista amigo de él Edu Aguirre quien no pudo ocultar su tristeza por cambiarlo.

“Se va Cristiano . No quites a Cristiano en el minuto 80, tío. Ha cambiado a Cristiano Ronaldo . No sé, ¡no está ni cansado!. Ha tenido una y la ha clavado. Yo no le quito a Cristiano en un partido así, no le quito. A no ser que esté reventado, que no lo está”, dijo el periodista mientras se recostaba contra la silla tratando de encontrar una explicación y controlar su ira en medio de la reacción en vivo en El Chiringuito.

Paradójicamente, su reemplazante fue quien terminó convirtiendo el segundo tanto para Portugal con el que logró avanzar a la fase de octavos de final y se consolidó, aún más, como candidato al título.

"¡NO QUITES A CRISTIANO AHORA EN EL 80'...!"



Enfado tremendo de @EduAguirre7 tras ser sustituido. #ChiringuitoLive pic.twitter.com/5isjG0l22s — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 3, 2026

La mala racha que rompió Cristiano Ronaldo ante Croacia

Cristiano Ronaldo marcó de penal para Portugal en el triunfo por 2-1 ante Croacia que lo posicionó en octavos de final, donde enfrentará a España. Este gol permitió que el histórico delantero corte una racha negativa en Mundiales, en su sexta participación.

El portugués, con este gol, logró su primer tanto en un partido de eliminatorias en un Mundial, en su sexta participación. Esta era una de las pocas estadísticas negativas que arrastraba.

La racha que rompió Cristiano Ronaldo

Pasaron 20 años de la primera participación de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo, cuando perdió ante Francia en semifinales del 2006, siendo la sangre nueva de un plantel con figuras como Deco y Figo.

Una de las pocas estadísticas negativas que arrastraba el delantero era la de no haber marcado ni asistido en un partido eliminatorio del Mundial. Este número incluso se volvió una burla en las redes sociales.

Cristiano Ronaldo has scored in a World Cup knockout round game for the first time in his career.



vs. Netherlands (2006)

vs. England (2006)

vs. France (2006)

vs. Germany (2006)

vs. Spain (2010)

vs. Uruguay (2018)

vs. Switzerland (2022)

vs. Morocco… pic.twitter.com/Jb4RgszBrI — Squawka (@Squawka) July 3, 2026

Pero en su noveno partido mata-mata, ante la siempre difícil Croacia, logró romper la racha y marcar el empate parcial para iniciar la remontada de su país, que terminó clasificando a octavos de final. Este fue el 11º gol en la Copa del Mundo.