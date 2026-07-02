Portugal enfrenta a Croacia este jueves por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en uno de los cruces más atractivos de esta instancia. El partido se disputará en el Estadio de Toronto, desde las 20.
Mundial 2026 en VIVO | Ya juegan Portugal y Croacia por un lugar en octavos de final
El equipo de Roberto Martínez llega como favorito, pero Croacia tiene la experiencia de las últimas dos ediciones. El ganador se cruzará con España o Austria.
Es la primera vez en la historia que ambas selecciones se enfrentan en una Copa del Mundo. El duelo llega cargado de simbolismo: probablemente sea el último Mundial tanto para Cristiano Ronaldo como para Luka Modric, dos futbolistas que compartieron años de gloria en el Real Madrid y que ahora se cruzan desde veredas opuestas.
El árbitro designado para dirigir el encuentro es el noruego Espen Eskas.
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