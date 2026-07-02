Mundial 2026 en VIVO | Ya juegan Portugal y Croacia por un lugar en octavos de final

La previa del partido entre Portugal y Croacia

El equipo dirigido por Roberto Martínez terminó segundo en el Grupo K, detrás de Colombia. Los portugueses arrancaron con un empate 1-1 ante República Democrática del Congo, reaccionaron con una goleada 5-0 sobre Uzbekistán y cerraron con un 0-0 frente al conjunto cafetero. Pese a los altibajos, Portugal llega como claro favorito al cruce.

Croacia, por su parte, también clasificó en el segundo puesto de su zona, el Grupo L. El equipo de Zlatko Dalic cayó 4-2 ante Inglaterra en el debut y luego sumó dos victorias ajustadas frente a Panamá y Ghana. La selección balcánica llega con la experiencia de haber sido subcampeona en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022, aunque ya sin la misma dominancia de aquellos ciclos.

En el ataque portugués, Cristiano Ronaldo disputa su sexto Mundial y competirá por un lugar con Gonçalo Ramos, Rafael Leão y Pedro Neto. El mediocampo estará conformado por Bruno Fernandes, Bernardo Silva y João Neves, mientras que Rúben Dias es uno destacados en la línea defensiva.

Croacia, en tanto, apostará una vez más por la conducción de un Modric de 40 años, acompañado por Mateo Kovacic en la mitad de la cancha. Ivan Perisic aportará profundidad por las bandas y Andrej Kramaric será el principal referente ofensivo, con Josko Gvardiol como pilar de la defensa. La probable formación croata sería con Livakovic en el arco; Jakic, Caleta-Car, Gvardiol y Stanisic en defensa; Modric y Sucic en el medio; Pasalic, Kramaric y Perisic más adelantados; y Ante Budimir como delantero centro.