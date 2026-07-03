Mundial 2026 EN VIVO | Argentina se mide con Cabo Verde en Miami por los 16avos

Cómo llegan Argentina y Cabo Verde al debut en los dieciseisavos

La Albiceleste llegó a esta instancia con puntaje ideal en el Grupo J, tras vencer a Argelia, Austria y Jordania. Scaloni resolvió sobre la hora tres incógnitas: la zaga central, donde Cuti Romero arrastraba una molestia en la rodilla; el centrodelantero, con pulseada entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez; y el lateral izquierdo, entre Facundo Medina y Nicolás Tagliafico.

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Cabo Verde, por su parte, es la gran sorpresa del torneo. Avanzó como segundo del Grupo H tras empatar sus tres partidos, ante España, Uruguay y Arabia Saudita, y dejó afuera a un Uruguay que se lamenta por lo que pudo ser. El arquero Vozinha, figura ante la Furia española, se transformó en uno de los nombres más comentados del certamen.

El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde espera el vencedor del duelo entre Australia y Egipto, el martes 7 de julio a las 13 en Atlanta.