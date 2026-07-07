Suiza vs. Colombia: la IA predijo quién avanzará a cuartos de final del Mundial 2026

El pronóstico marca un cruce muy parejo, con una leve ventaja para uno de los seleccionados. ¡Enterate!

La IA predijo quien será el ganador del encuentro entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026.

Luego del épico triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto, cuyo resultado acertó una bruja, ahora la Inteligencia Artificial (IA) predijo el resultado del encuentro entre Suiza vs. Colombia , partido importante para los argentinos ya que el ganador se medirá por cuartos de final del Mundial 2026 al equipo de Lionel Messi.

En la previa de Suiza y Colombia, una simulación realizada con IA se animó a pronosticar el resultado exacto del encuentro.

Según el análisis, la Selección de Colombia , dirigida por el argentino Néstor Lorenzo parte como favorita , aunque el desarrollo no sería sencillo. La proyección marca un partido parejo, con pocas diferencias y momentos de dominio repartido entre ambos seleccionados.

La predicción de la IA para Suiza vs. Colombia

Resultado: Suiza 1-2 Colombia

Suiza 1-2 Colombia Favorito: Colombia

Colombia Figura clave: Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez Clave del partido: la intensidad física y el desequilibrio de los atacantes colombianos en transición. La ausencia de Johan Manzambi.

la intensidad física y el desequilibrio de los atacantes colombianos en transición. La ausencia de Johan Manzambi. Riesgo para Colombia: el orden táctico de Suiza y la inspiración de Ruben Vargas, una de las revelaciones del torneo.

De acuerdo con la simulación, la selección cafetera lograría imponerse por un gol y avanzaría a los cuartos de final, donde medirá con el ganador del cruce entre Argentina y Egipto. Sin embargo, el pronóstico también advierte que Suiza tendría chances de complicar el trámite y mantenerse en partido hasta el final.

Como ocurre con este tipo de predicciones, se trata apenas de una proyección basada en datos, antecedentes y rendimiento reciente. La definición real llegará dentro de la cancha, cuando Suiza y Colombia jueguen por un lugar entre los ocho mejores del Mundial.

Qué predijo la IA sobre el partido ente Argentina y Egipto

Antes del épico triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto, ganó 3 a 2 luego de ir perdiendo 2 a 0, la Inteligencia Artificial dio a conocer su pronóstico.

“Será un partido de desgaste táctico donde Argentina dominará la posesión para intentar derribar el bloque bajo de Egipto, cuidándose constantemente de la velocidad de sus contraataques”, se animó a expresar la IA en su pronóstico. Sin embargo, en medio de su análisis confesó que Argentina tendrá un plus con su jerarquía y podrá hacerse de la victoria.

“Argentina se meterá en los cuartos de final sin necesidad de volver a sufrir una prórroga, haciendo valer el peso específico de su plantel y la jerarquía de sus individualidades”, afirmó y confesó que prevé una victoria por 2-0 para la actual campeona. “Argentina va a tener el control, pero le costará romper el cerrojo egipcio. Incluso, alguna contra aislada de Salah podría exigir al Dibu Martínez. El marcador recién se abrirá cerca del final del primer tiempogracias a una genialidad de Messi”, analizó y luego cerró: "Con la obligación de buscar el empate, Egipto dejará espacios y ahí Argentina encontrará el escenario que más le conviene. El cansancio de los africanos será evidente y la Scaloneta liquidará el partido de contra”.