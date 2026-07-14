El dato del IPC de junio en Neuquén fue del 2,2% (en el primer semestre sumó 17,3%)

La Dirección Provincial de Estadística y Censos difundió este martes el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al sexto mes del año.

La inflación en Neuquén fue del 2,2% en junio, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC) . Con este resultado, los precios acumulan 17,6% en lo que va del año. El dato es relevante, ya que impactará en la actualización salarial de los empleados estatales.

En tanto, la variación interanual alcanzó el 36,7%, de acuerdo con el informe oficial del organismo provincial. A su vez, el índice mensual está levemente por encima del número nacional que fue del 1,9 por ciento.

El dato del sexto mes del 2026 se conoce luego de que se registraran los siguientes porcentajes en el conglomerado Neuquén-Plottier:

Enero 2,6%

Febrero 2,5%

Marzo 3,5%

Abril 3%

Mayo 2,3%

Los rubros con mayores aumentos fueron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (4,1%), impulsada principalmente por los aumentos en alquileres y las tarifas eléctricas. También Salud (2,9%), Bienes y servicios varios (2,5%), principalmente por subas en servicios de cuidado personal, e Información y comunicaciones (2,4%), que responde principalmente a los aumentos en el servicio de telefonía fija, paquete de servicios de telecomunicaciones, servicio de televisión por cable y equipos telefónicos móviles.

A su vez, las variaciones mensuales más bajas se registraron en Prendas de vestir y calzado (1,1%), Transporte (1,3%), Restaurantes y hoteles (1,5%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%).

Lo más representativo

Si se considera la incidencia que tuvieron las distintas divisiones, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Información y comunicaciones y Transporte representaron en conjunto el 66,8% de la variación mensual del nivel general.

En cuanto a Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un incremento de 1,5% y fue la segunda división de mayor incidencia con 0,29 p.p. Los aumentos más relevantes se observaron en verduras (principalmente tomate). También destacaron las bajas en los precios de algunas frutas.

Transporte presentó una variación mensual de 1,3% y una incidencia de 0,17 p.p., impulsada principalmente por los aumentos en combustibles para vehículos.

Bienes y servicios

Los Bienes contribuyeron a la variación del nivel general con 0,78 p.p., lo que respondió principalmente a los aumentos en verduras, combustible para vehículos y equipos de información y comunicaciones.

Respecto a los Servicios, su incidencia en el nivel general fue 1,40 p.p., explicado en gran parte por las variaciones en alquiler de la vivienda, electricidad, servicio de telefonía fija y servicios de cuidado personal.

Los bienes y servicios Núcleo aumentaron 2,2% mensual, los Estacionales 3,2% y los Regulados tuvieron un incremento de 1,9%. Las variaciones interanuales fueron de 34,6%, 23,6% y 47,9%, respectivamente.

Los bienes y servicios incluidos en la categoría Núcleo fueron los de mayor aporte al nivel general con 1,46 p.p., impulsado por los aumentos en alquiler de la vivienda, servicios de cuidado personal, consultas médicas, odontológicas y otras, equipos de información y comunicaciones y paquete de servicios de telecomunicaciones. A su vez, los bienes y servicios Estacionales tuvieron una incidencia de 0,25 p.p., principalmente por aumentos en verduras.

En el caso de los bienes y servicios Regulados, la incidencia fue de 0,46 p.p. explicada sobre todo por los incrementos en electricidad, combustibles para vehículos y servicio de telefonía fija.