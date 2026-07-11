Inflación: por qué los precios volverían a subir en julio

En junio el IPC Nacional habría quebrado el piso del 2%, pero en la primera semana de julio el precio de los alimentos tuvo el mayor salto en un mes y medio.

Los precios del rubro alimentos de la primera semana tuvieron la suba más alta dde seis semanas.

Los precios del rubro alimentos y bebidas tuvieron un salto importante en la primera semana de julio, lo que genera dudas sobre la inflación del séptimo mes del año: es probable que e l proceso descompresión haga una pausa.

De acuerdo con la consultora LCG, en el inicio de julio el valor de la comida y la bebida creció 2,4% respecto de la ultima semana de junio. Es el incremento mas fuerte del último mes y medio. Lo que mas sube son las verduras, con el 5,7%, las carnes, con 4,3% y los panificados y pastas con el 2,3%.

Aunque la carne no es el rubro que más subió, es el que mas impacta el el índice general. Explica 1,7 puntos del 2,4% que crece el índice general.

Más allá de eso, se espera que el índice de precios de junio se ubique entre el 1,8% y el 1,9% lo que implica el quiebre del piso de 2%. El dato del mes pasado se va a conocer el martes 14 de julio.

Lo que dicen las consultoras

A nivel nacional, las consultoras privadas y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipan un índice oficial en torno al 2% para el mes de junio, consolidando el sendero de desinflación

En ese sentido, el indicador que elabora la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en el 1,8% en junio, con una desaceleración de 0,3 puntos respecto a mayo. Acumuló un 16% en el primer semestre y un 32,6% interanual. ]

Por otro, lado, Los analistas del Banco Central proyectaron que junio y julio cerrarán en 2%, descendiendo al 1,8% en agosto y finalizando el año con un total aproximado del 30%.

El FMI sigue de cerca la situación de Argentina

El Fondo Monetario Internacional actualizó sus perspectivas estimando que la inflación cerrará 2026 en un 25% y bajará a un solo dígito para finales de 2028.

El factor que está moviendo los precios, según advierten los economistas son los ajustes de tarifas. Los economistas advierten que el índice de julio estará presionado por las vacaciones de invierno (hotelería, turismo y recreación) y los ajustes pautados en transporte público, prepagas y tarifas de servicios básicos.

Por otro lado, el precio del dólar y el de los combustibles está al alza, lo que implica una mayor presión sobre el IPC