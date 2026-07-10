Torturaron a un jubilado mientras veía el partido de Argentina y le robaron los ahorros de toda su vida

Tres delincuentes armados lo sorprendieron en su casa, lo maniataron y lo golpearon con la culata de un arma. La familia sospecha que fue entregado.

Este martes por la tarde, un jubilado de 76 años fue víctima de una violenta entradera en la localidad bonaerense de Ituzaingó mientras se disputaba el partido entre la Selección Argentina y Egipto por el Mundial 2026.

Tres delincuentes armados irrumpieron en su vivienda, lo torturaron para que revelara dónde guardaba el dinero y escaparon con US$10.000, además de otros objetos de valor.

El brutal asalto ocurrió cerca de las 14 en una casa ubicada sobre la calle Gallo al 1500. En ese momento, el hombre se encontraba solo y seguía el encuentro de Argentina. Según contó su familia, había apagado el televisor durante el entretiempo y se había acostado para escuchar el segundo tiempo por radio.

"Apagó la tele y se fue a acostar para escucharlo por la radio. En eso, tres tipos encapuchados se le aparecieron en la habitación, armados y amenazándolo", relató Yanina, nuera de la víctima, al medio Primer Plano Online.

Cómo fue la violenta entradera

De acuerdo con el testimonio de la familia, los delincuentes actuaron con extrema violencia. Ataron al jubilado de manos con cables y de los pies con un cinturón mientras exigían que entregara el dinero.

En medio del robo, uno de los asaltantes se sentó sobre el pecho del hombre para presionarlo y obtener información sobre dónde escondía los ahorros. Los ladrones revisaron cada ambiente de la vivienda y hasta rompieron el cielorraso del baño en busca de más dinero.

Además de los US$10.000, se llevaron el celular de la víctima y otros elementos de valor.

La familia sostuvo que el jubilado había cobrado recientemente un juicio y cree que esa información pudo haber llegado a manos de los delincuentes.

"Nos da sospechas que hace poco cobró un juicio y los únicos que sabían eran su abogado y la parte que le pagó. Eran alrededor de 10 mil dólares los que tenía, así que creemos que no fue algo al voleo", afirmó Yanina.

Golpes, culatazos y una investigación en marcha

Una cámara de seguridad de la cuadra registró el momento en que los delincuentes llegaron al lugar y luego escaparon. Según trascendió, los tres asaltantes ingresaron saltando la reja de la vivienda, mientras un cuarto cómplice permanecía dentro de un vehículo esperando para facilitar la fuga.

"Tenían hasta el tiempo contado: el que quedó en la camioneta los llamó y les dijo que tenían dos minutos para salir. La secuencia duró alrededor de media hora", explicó la mujer. "Tenían hasta el tiempo contado: el que quedó en la camioneta los llamó y les dijo que tenían dos minutos para salir. La secuencia duró alrededor de media hora", explicó la mujer.

Durante ese tiempo, el jubilado recibió culatazos en la cabeza, sufrió un corte en el cuero cabelludo y varios golpes en el rostro. A pesar de la violencia del ataque, no sufrió heridas de gravedad y se encuentra fuera de peligro.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Descentralizada N° 1 de Ituzaingó, que caratuló la causa como robo agravado por el uso de arma de fuego y busca identificar a los cuatro integrantes de la banda.