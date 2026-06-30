Calendario de pagos Anses: ¿hay cambios en la fecha de cobro por el feriado del 9 de julio?

En julio 2026 , el cronograma de pagos de Anses para los jubilados se verá afectado por el feriado extra largo por el Día de la Independencia.

Si bien aún resta la confirmación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino ya pueden consultar el calendario de cobro correspondiente a julio 2026 . Como es habitual, la fecha exacta dependerá de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

En el séptimo mes del año, el cronograma oficial se verá afectado por el feriado inamovible del 9 de julio (Día de la Independencia), que este año cae jueves, y el día no laborable del viernes 10 de julio, establecido con fines turísticos. Esto generará un fin de semana extra largo de cuatro días entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio.

De no anunciarse cambios, este es el calendario de pago previsto para el séptimo mes del año:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 : a partir del 8 de julio

: a partir del 8 de julio DNI terminados en 1 : a partir del 10 de julio

: a partir del 10 de julio DNI terminados en 2: a partir del 13 de julio

a partir del 13 de julio DNI terminados en 3: a partir del 14 de julio

a partir del 14 de julio DNI terminados en 4: a partir del 15 de julio

a partir del 15 de julio DNI terminados en 5: a partir del 16 de julio

a partir del 16 de julio DNI terminados en 6: a partir del 17 de julio

a partir del 17 de julio DNI terminados en 7 : a partir del 20 de julio

: a partir del 20 de julio DNI terminados en 8 : a partir del 21 de julio

: a partir del 21 de julio DNI terminados en 9: a partir del 22 de julio

anses pesos.jpg La fecha exacta de cobro puede consultarse desde la app de ANSES.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 23 de julio

a partir del 23 de julio DNI terminados en 2 y 3: a partir del 24 de julio

a partir del 24 de julio DNI terminados en 4 y 5: a partir del 27 de julio

a partir del 27 de julio DNI terminados en 6 y 7: a partir del 28 de julio

a partir del 28 de julio DNI terminados en 8 y 9: a partir del 29 de julio

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 8 de julio

a partir del 8 de julio DNI terminados en 2 y 3 : a partir del 10 de julio

: a partir del 10 de julio DNI terminados en 4 y 5: a partir del 13 de julio

a partir del 13 de julio DNI terminados en 6 y 7: a partir del 14 de julio

a partir del 14 de julio DNI terminados en 8 y 9: a partir del 15 de julio

De cuánto es el aumento de las jubilaciones y pensiones en julio 2026

La ANSES otorgará en julio un aumento de 2,15% en todas las jubilaciones y pensiones del sistema previsional. Este incremento forma parte del sistema de actualización mensual fijado a través del Decreto 274/2024 y que establece subas de acuerdo al índice de inflación de dos meses atrás difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

jubilados-cobro-ansesjpg.jpg Todos los jubilados y pensionados tendrán en julio 2026 un aumento de 2,15%.

Para julio, se toma el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que arrojó un incremento de 2,1%. Sin embargo, el método de cálculo de ANSES contempla un porcentaje con dos decimales, por lo que el aumento final será de 2,15%.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones en julio 2026

Con este aumento de 2,15%, la jubilación mínima subirá a $411.989. Y si se suma el bono extraordinario de $70.000 (monto en el que está congelado hace más de dos años), el haber saltará a $481.989. Por su parte, la jubilación máxima aumentará de $2.713.948 a $2.770.941.

El incremento también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $329.591 sin bono y $399.591 con bono; la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez llegará a $288.394 sin bono y $358.394 con bono; y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $411.989 sin bono y $481.989 con bono.