Cuenta DNI: así se obtiene el reintegro de jubilados en julio 2026, ¿cuánto se puede ahorrar?

A través de los beneficios que brinda Cuenta DNI , los jubilados pueden acceder a un importante reintegro en julio de 2026 . ¿Cuáles son los requisitos necesarios?

Cuenta DNI , la billetera digital del Banco Provincia , habitualmente ofrece importantes descuentos. En el caso de los jubilados , estos podrán acceder a destacados beneficios en julio de 2026 . Y, en pos de aliviar su economía, aquí incluimos una guía paso a paso que posibilitará obtener reintegros significativos.

Cabe resaltar que el Banco Provincia aclara que tanto la aplicación como la caja de ahorros no tienen costo de mantenimiento. Además, es importante observar que no hace falta ser cliente del Banco Provincia para acceder a Cuenta DNI . En su portal, el Banco Provincia resalta que “cuando descargás Cuenta DNI si todavía no sos cliente, te abrimos una caja de ahorros gratuita en la sucursal del Banco Provincia que elijas y se habilita a las 48 horas”.

Para acceder a los reintegros de hasta el 100% que otorga Cuenta DNI , los jubilados interesados deberán seguir esta guía paso a paso, que también contempla reunir determinados requisitos :

No hace falta ser cliente del Banco Provincia para acceder a Cuenta DNI.

Cobrar la jubilación o pensión a través del Banco Provincia . Si aún perciben sus haberes en otra entidad, deberán solicitar el cambio o abrir una cuenta en el banco .

. Si aún perciben sus haberes en otra entidad, deberán solicitar el cambio o abrir una cuenta en el . Descargar y activar la aplicación Cuenta DNI , vinculándola a la caja de ahorro en la que se acreditan los haberes.

, vinculándola a la caja de ahorro en la que se acreditan los haberes. Contratar un paquete de productos o una tarjeta de Banco Provincia , puesto que la promoción está destinada a quienes adhieran a alguno de los paquetes participantes.

, puesto que la promoción está destinada a quienes adhieran a alguno de los paquetes participantes. Realizar compras en comercios adheridos utilizando Cuenta DNI como medio de pago.

como medio de pago. Esperar la activación del beneficio, que comienza a regir automáticamente desde el mes siguiente a la adhesión.

Asimismo cabe destacar que el Banco Provincia consignó que el dinero correspondiente a los reintegros se acredita en la caja de ahorro vinculada y puede demorar hasta diez días hábiles una vez realizada la compra. Otro dato importante: el monto máximo del reintegro dependerá del paquete contratado por cada cliente.

Además, cabe resaltar que los jubilados pueden obtener más información desde la aplicación Cuenta DNI o consultar en cualquier sucursal de Banco Provincia para conocer las condiciones de adhesión y así poder acceder a este beneficio.

¿Cuáles son los montos de los reintegros a los que los jubilados pueden acceder con Cuenta DNI en julio de 2026?

El Banco Provincia subrayó que aquellos jubilados que adhieran al Paquete Logros podrán recibir devoluciones de hasta $500.000, en tanto que otros paquetes ofrecen topes de $100.000, $200.000 o $ 300.000, según las condiciones de cada uno.

Independientemente de estos beneficios para los jubilados, Cuenta DNI otorga otros reintegros destacados, entre los que pueden mencionarse:

20% de descuento de lunes a viernes en comercios de cercanía, con un tope de $6.000 por semana.

40% de ahorro en ferias, mercados bonaerenses, universidades y clubes.

25% de descuento los fines de semana en locales gastronómicos y estaciones YPF Full adheridas, con un límite semanal de $8.000.

30% en marcas seleccionadas.

40% en la compra de garrafas.

Descuentos especiales en librerías y farmacias.

Financiamiento en compras no alimenticias en hasta tres cuotas sin interés.

Para acceder a los reintegros de hasta el 100% que otorga Cuenta DNI, los jubilados interesados deberán reunir determinados requisitos.

¿Cómo hacer para mantener Cuenta DNI y acceder a los descuentos?

Para mantener la Cuenta DNI del Banco Provincia y así acceder a sus descuentos es preciso cumplir con los siguientes requisitos: