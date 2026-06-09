Te contamos cuáles son los pasos que se deben cumplir para acceder a este increíble reintegro del 100% de Cuenta DNI .

Cuenta DNI hace un increíble reintegro del 100%: los 4 requisitos para tener el beneficio

Cuenta DNI -la billetera digital del Banco Provincia - acaba de anunciar una renovación de beneficios para su comunidad de usuarios. Cabe recordar que tanto la aplicación como la caja de ahorros no tienen costo de mantenimiento para todos los casos. Aquí te contamos cuáles son los pasos que se deben cumplir para acceder a este increíble reintegro del 100% de Cuenta DNI .

Es importante observar que no hace falta ser cliente del Banco Provincia para acceder a Cuenta DNI . En su portal, el Banco Provincia resalta que “cuando descargás Cuenta DNI si todavía no sos cliente, te abrimos una caja de ahorros gratuita en la sucursal del Banco Provincia que elijas y se habilita a las 48 horas”.

La aplicación como la caja de ahorros no tienen costo de mantenimiento para todos los casos.

Así se puede acceder al increíble reintegro del 100% que otorga Cuenta DNI

Para acceder al increíble reintegro del 100% que otorga Cuenta DNI, los usuarios deberán emplear cuatro funciones que tenga la app (pagar servicios, pagar con Clave DNI o QR, recargar el celular, comprar o vender dólares, realizar un plazo fijo o enviar dinero) entre el 1 y el 15 de junio de 2026.

Cuenta DNI comunicó que el beneficio estará disponible entre el 18 y el 30 de junio para aquellos usuarios que paguen con Clave DNI o con el código QR.

Asimismo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires subrayó que habrá montos mínimos para poder cumplir con esos requisitos: los pagos con Clave DNI o QR deberán ser por un piso de $10.000, las recargas de celulares por uno de $5.000, el envío de dinero debe arrancar desde los $25.000 y los plazos fijos deben ser de $50.000 para arriba.

Así, y una vez que se cumplan al menos cuatro de estos requisitos, accederán a un reintegro de 100% en las compras realizadas mediante QR de la aplicación entre el 18 y el 30 de junio o hasta alcanzar el tope de reintegro unificado de $30.000.

Es importante subrayar que las personas interesadas que activen esta promoción deberán realizar compras por $60.000 para poder alcanzar el tope de reintegro propuesto por la aplicación. Al tratarse de un reintegro unificado se tendrán en cuenta todas las compras que se realicen en este período.

cuenta-dni-1956342.jpg Para acceder al increíble reintegro del 100% que otorga Cuenta DNI, los usuarios deberán emplear cuatro funciones que tenga la app.

¿Cómo hacer para mantener Cuenta DNI y acceder a los descuentos?

Para mantener la Cuenta DNI del Banco Provincia y así acceder a sus descuentos es preciso cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 13 años.

Tener DNI argentino vigente.

argentino vigente. Bajar la app gratuita "Cuenta DNI" desde Google Play o App Store.

desde Google Play o App Store. Contar con un celular con cámara y conexión a Internet.

Realizar un registro digital que incluye: escaneo del DNI (ambos lados); validación facial (selfie) y carga de datos personales (nombre, correo, dirección, etc.).

(ambos lados); validación facial (selfie) y carga de datos personales (nombre, correo, dirección, etc.). El Banco Provincia aclara que es necesario contar con la última versión física del documento para dar de alta Cuenta DNI. La aplicación permite enrolarse considerando los géneros femenino, masculino y no binario (X).

No son válidos los siguientes documentos: