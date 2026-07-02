Dos promociones muy utilizadas subieron el ahorro posible por semana. Además, hubo un importante cambio en el beneficio en carnicerías, granjas y pescaderías en julio 2026 .

Cuenta DNI: en julio 2026 se vino un gran aumento en los topes de reintegro, ¿cuáles son los nuevos montos?

La billetera virtual del Banco Provincia (BaPro), Cuenta DNI, confirmó todos los descuentos y las ofertas para julio 2026 con una novedad más que interesante para sus consumidores habituales: el aumento del tope de reintegro de dos importantes promociones. Además, extendió los días de vigencia del beneficio en carnicerías, granjas y pescaderías.

Por otro lado, como ocurre habitualmente e n vacaciones de invierno , la billetera digital ofrece beneficios especiales en eventos, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Y este año, se suma por primera vez una promoción en movilidad . Cabe recordar que en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, el receso invernal será del 20 al 31 de julio.

La novedad más importante en julio 2026 es el aumento en el tope de devolución para dos rubros muy utilizados: las promociones en gastronomía (vigentes toda la semana) y en los locales de YPF Full (sábados y domingos) actualizaron su ahorro de $8.000 a $10.000 semanales.

En tanto, la billetera virtual extendió los días de vigencia del 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, que sigue funcionando bajo el rubro “comercios de cercanía”.

Habitualmente, esta promoción solo estaba disponible los fines de semana. Sin embargo, en julio, podrá utilizarse de lunes a viernes, con un tope máximo de reintegro de $6.000 por semana.

Carniceria - presio de la carne (31) En julio, el descuento en carnicerías podrá aprovecharse de lunes a viernes, con reintegros semanales.

Este beneficio solo se aplica en compras realizadas con la aplicación a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. No aplica a pagos con transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras virtuales. Además, el reintegro no es inmediato y puede demorarse hasta diez días hábiles.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en julio 2026

Estas son las promociones que anunció la billetera virtual del Banco Provincia para el séptimo mes del año:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos.

20% de descuento de lunes a viernes con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos. Garrafas : 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos.

: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos. Gastronomía : 25% de descuento todos los días. Nuevo tope de $10.000 por semana, que se alcanza con $40.000 en consumos.

: 25% de descuento todos los días. Nuevo tope de $10.000 por semana, que se alcanza con $40.000 en consumos. FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Nuevo tope de $10.000 por fin de semana, que se alcanza con $40.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles.

(gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Nuevo tope de $10.000 por fin de semana, que se alcanza con $40.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.

30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Beneficio especial con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI (para pagos sin contacto): hasta tres cuotas sin interés en comercios que no pertenecen al rubro alimentos.

cuenta-dni-1956342.jpg En julio, Cuenta DNI ofrece promociones pensadas para las vacaciones de invierno.

Qué es, para qué sirve y cómo tener Cuenta DNI

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que se ofrece como una alternativa para realizar diversas operaciones financieras desde teléfonos móviles. Gratuita y 100% digital, es ideal para quienes no tienen cuentas bancarias tradicionales, tarjetas de crédito o débito.

Además de contar con promociones pensadas para acompañar el consumo cotidiano y también las fechas especiales, desde la aplicación se puede pagar con código QR o Clave DNI, enviar y recibir dinero en el momento, agregar crédito en el celular, recargar la SUBE y abonar impuestos y servicios.

Para comenzar a operar en la plataforma, es necesario descargar la app desde la tienda, escanear el DNI de ambos lados, tomarse una selfie para confirmar la identidad y completar los datos personales. Si la idea es aprovechar una promoción puntual, se recomienda registrarse con tiempo, debido a que la habilitación de la cuenta puede demorar hasta tres días hábiles.