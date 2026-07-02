La mamá de Agostina Vega rompió el silencio y contó cuál era su vínculo con Barrelier: el desgarrador relato

Melisa habló por primera vez tras el brutal crimen de su hija de 14 años. Qué dijo sobre el principal sospechoso.

El femicidio de Agostina sacudió a Córdoba, que durante más de una semana llevó adelante exhaustivas tareas de búsqueda para dar con su paradero.

A más de un mes del brutal femicidio de Agostina Vega que conmocionó al país, habló su mamá Melisa por primera vez tras haber despedido los restos de su hija de 14 años. En el marco del avance de la investigación, habló sobre los detenidos y cómo atraviesa el duelo.

En diálogo con TN, Melisa se mostró "satisfecha" con el trabajo del fiscal Raúl Garzón, "pero no puedo dormir con todo lo que pasó". Respecto a Claudio Barrelier , principal imputado por el crimen, pidió la pena máxima. "A él le tienen que dar perpetua. A mí me hicieron un daño enorme, a mi hija no la voy a ver mas", expresó.

El femicidio de Agostina sacudió a Córdoba , que durante más de una semana llevó adelante exhaustivas tareas de búsqueda para dar con su paradero y quienes estaban detrás de lo ocurrido. Por el momento son cuatro las personas detenidas.

"Nos han destrozado la vida, no le deseo a nadie lo que estamos pasando. Es horrible, es estar muerto en vida. Uno no se prepara nunca para la muerte de un hijo", sostuvo sobre el impacto que tuvo el crimen en su familia.

Habló por primera vez la mamá de Agostina Vega

Qué dijo sobre Barrelier, acusado por ser el autor del femicidio de Agostina

En otro pasaje de la entrevista exclusiva, habló sobre el vínculo que tenía con Barrelier, a quien consideró una amistad cercana. "Yo lo conocía y pensé que era mi amigo y que nunca le iba a hacer daño a mi hija", señaló.

En ese sentido, explicó que durante mucho tiempo creyó en la versión que él daba sobre la denuncia de una mujer que aseguró que el hombre la secuestró en su casa. "Todos pensábamos que él era inocente, nos decía que lo habían hecho una cama política y nos quedamos con eso".

Días atrás, la Justicia de Córdoba sumó a la mamá de Agostina como querellante y dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani.

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Por otra parte, Melisa cuestionó el accionar de la policía durante las primeras horas de la búsqueda."Cuando el remisero me llama por teléfono y me dice que la había dejado en la casa de Barrelier, empecé a sospechar de él. Ahí nomás me fui a ampliar la denuncia, di su nombre y apellido, la dirección y no se movieron rápido", según su versión.

"Ni siquiera cuando hice la denuncia, me tuvieron de las 4 a las 9 de la mañana para tomármela", remarcó.

"Los quiero a todos presos"

Sobre los posibles involucrados en el femicidio, indicó que "todo el círculo de Barrelier está involucrado, los quiero a todos presos", manifestó. Respecto a la responsabilidad de Andreani y Fassetta, recordó que el día de la desaparición de Agostina, el amigo de Barrelier "estaba todo el tiempo con el teléfono mientras buscábamos a mi hija. Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad que no sé".

Sobre Andreani, dueña del Ford Ka en que se habrían trasladado los restos de la adolescente, aclaró que apenas la había visto en dos oportunidades y que no tenía vínculo con ella.

Ambos se encuentran imputados por encubrimiento agravado. Una semana atrás también fue detenida la pareja del principal acusado, Marianela Soledad Palmero, ya que para el fiscal podría haber colaborado con él.

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"Toda la vida voy a llorar a mi hija"

Al finalizar la entrevista, Melisa habló sobre lo que significa para ella y su familia la partida de Agostina. En este sentido, aseguró que la ausencia será imposible de superar. "Mi vida ahora es mi hijo, tengo que seguir por él, no me puedo quedar llorando en la cama. Toda la vida voy a llorar a mi hija", expresó.

Este mes Agostina cumpliría 15 años y habló sobre el festejo que habrían hecho. "Ya le habíamos organizado su fiesta, ya había elegido su vestido. Es algo muy doloroso", lamentó.

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"Mi hija era una nena. Era la chispita de la familia. Todos sus compañeros la querían, sus amigas están destruidas. Como siempre les dije, no me dejen sola", concluyó.