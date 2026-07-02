Encontraron el cuerpo de una mujer decapitada: un llamado anónimo y una escalofriante sospecha

Los investigadores analizan la posible relación entre ambos hallazgos, registrados a unos 150 metros de distancia.

Lugar donde encontraron el cuerpo de la mujer, en La Falda, Córdoba.

Hay gran conmoción en Córdoba por el macabro hallazgo del cuerpo decapitado de una mujer en avanzado estado de descomposición. Ocurrió en una zona descampada. Los investigadores avanzan sobre un escalofriante sospecha.

Tras un llamado anónimo al 911 en el que alertaban la presencia de restos humanos, los efectivos acudieron al descampado ubicado en la calle Santiago del Estero al 600 en la ciudad de La Falda.

Según informó La Voz del Interior, los oficiales constataron que se trataba de una mujer mayor de edad . Sin embargo, el dato más estremecedor fue que no tenía el cráneo , por lo que inmediatamente la investigación dio un giro y lo relacionó con otro episodio ocurrido a principios de junio.

En lugar donde se desarrolló la escena es "un terreno de arboledas y cañaverales", que está ubicado a metros del ingreso al barrio Molino de Oro, donde funcionaba una fábrica de hielo.

El macabro antecedente en un festejo de cumpleaños

Los investigadores creen que podría tratarse de la misma víctima cuyo cráneo apareció semanas atrás, debido a la cercanía entre ambos lugares y otros elementos que forman parte de la investigación que recayó en la Fiscalía del Segundo Turno de Cosquín a cargo de Silvana Pen.

Ahora la causa dio un vuelco inmediato al conectar el hallazgo con un episodio insólito registrado en los primeros días de junio.

crimen Córdoba Casa donde ocurrió el primer episodio con el que vinculan el caso.

En aquella oportunidad, mientras se celebraba una fiesta de cumpleaños en una vivienda de la calle Río Quinto al 500, la dueña de casa notó un comportamiento extraño en su perro.

Al acercarse a ver qué llevaba el animal en sus fauces, descubrió con horror que se trataba de un cráneo humano que la mascota había traído desde la calle.

Para los investigadores, todas las piezas del rompecabezas apuntan a un mismo hecho criminal. El elemento clave que sostiene la hipótesis de la fiscalía es la cercanía geográfica: entre la casa donde apareció el cráneo y el descampado donde se encontró el cuerpo decapitado hay una distancia de apenas 150 metros.

"Todo indica que los restos óseos hallados por el animal pertenecen al cuerpo encontrado este miércoles", confiaron fuentes vinculadas a la investigación.

Crimen Córdoba (2)

Cómo sigue la causa

El sector donde se encontró el cadáver permanece custodiado por las fuerzas de seguridad mientras el personal de la Policía Judicial realiza los peritajes correspondientes en el terreno.

La recolección de pruebas en el lugar fue realizada bajo estrictos protocolos, dada la sensibilidad del caso y el avanzado estado de descomposición del cadáve

Frente a esto, las fuerzas de seguridad permanecen al resguardo del área donde estaban los restos de la mujer, mientras la Policía Judicial avanza con los peritajes.

Hasta el momento, la identidad de la mujer permanece desconocida. En las próximas horas se realizarán estudios forenses y análisis de ADN, pruebas que serán determinantes para establecer la identidad de la víctima y avanzar en el esclarecimiento del caso.

La principal hipótesis judicial apunta a que ambos restos corresponden a la misma persona: una mujer de 72 años que es buscada desde hace seis meses en la capital provincial.