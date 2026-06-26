Alarma en Córdoba: encontraron un bloque de uranio empobrecido en una planta de reciclaje

El material fue retirado para nuevos estudios. Las primeras evaluaciones descartaron niveles de radiación peligrosos para el personal.

El hallazgo del bloque con la inscripción "uranio empobrecido" activó un amplio operativo de seguridad en Córdoba, con intervención de especialistas y organismos oficiales.

Un bloque identificado con la inscripción "uranio empobrecido" disparó un amplio operativo de seguridad este miércoles en una planta de reciclaje de Río Cuarto , provincia de Córdoba .

La situación movilizó a bomberos, fuerzas policiales, especialistas en materiales radiactivos y autoridades judiciales, que activaron los protocolos previstos para este tipo de episodios.

El objeto apareció entre los materiales que ingresaban para su procesamiento en la empresa Circularity , ubicada en la zona oeste de la ciudad. Como medida preventiva, las autoridades aislaron el sector, establecieron un perímetro de seguridad y realizaron controles sobre las personas que habían tenido contacto con el bloque.

Con el correr de las horas, las primeras mediciones aportaron tranquilidad. Los análisis iniciales no detectaron niveles de radiación que representaran un riesgo para la salud de los trabajadores ni para el entorno, aunque la investigación continúa para determinar el origen del elemento.

uranio2 Las primeras mediciones realizadas en Córdoba descartaron niveles de radiación que representaran un riesgo para los trabajadores que manipularon el objeto.

Cómo fue el hallazgo del bloque con la inscripción "uranio empobrecido"

Trabajadores de la planta encontraron un bloque metálico de aproximadamente 30 centímetros de largo por 10 de ancho con la inscripción "uranio empobrecido", una leyenda que motivó la inmediata activación de los protocolos de seguridad.

Antes de que pudiera determinarse la naturaleza del objeto, al menos ocho empleados lo habían manipulado mientras realizaban sus tareas habituales.

Ante esa situación, personal de Bomberos Voluntarios llegó al lugar y solicitó la intervención de organismos especializados para evaluar el posible riesgo radiológico.

Por disposición judicial, se estableció un perímetro preventivo de entre 100 y 150 metros alrededor de la planta. Además, se realizaron cortes de tránsito y se evacuó a personas que permanecían en las inmediaciones mientras avanzaban las primeras inspecciones.

La Municipalidad de Río Cuarto confirmó que el operativo respondió a la detección de un elemento que, por sus características, requería la intervención de especialistas en actividad nuclear.

Qué revelaron las primeras mediciones sobre el material

Para realizar las evaluaciones, fueron convocados técnicos especializados provenientes de Embalse, donde funciona uno de los principales centros vinculados con la actividad nuclear en Argentina.

También participó la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), organismo encargado del control y fiscalización de materiales radiactivos en el país.

De acuerdo con la información difundida oficialmente, los resultados mostraron valores considerados bajos y no se detectaron niveles de radiación que implicaran un riesgo para la salud.

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Posteriormente, el presidente de Circularity, Maximiliano Marqués, confirmó que las mediciones realizadas sobre los trabajadores, el establecimiento y el propio objeto ofrecieron resultados tranquilizadores.

A pesar de ello, el bloque fue retirado preventivamente por la Autoridad Regulatoria Nuclear, que continuará con estudios destinados a establecer con precisión sus características.

Qué es el uranio empobrecido y qué investigan las autoridades

El uranio empobrecido es un material que se obtiene como subproducto del proceso de enriquecimiento del uranio natural.

Su nivel de radiactividad resulta inferior al del uranio enriquecido, aunque conserva determinadas propiedades que hacen necesario manipularlo bajo protocolos específicos.

Gracias a su elevada densidad, suele utilizarse en aplicaciones industriales y también en determinados equipos y componentes de uso militar.

Mientras avanzan los estudios técnicos, la Justicia intenta establecer cómo ese bloque llegó hasta una planta dedicada al reciclaje de cartón y otros materiales recuperables.