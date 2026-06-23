Femicidio de Agostina Vega: las fotos que muestran a Claudio Barrelier antes y después del crimen
Las imágenes fueron tomadas antes de que el cuerpo de la adolescente asesinada en Córdoba fuera descartado.
La investigación del femicidio de Agostina Vega levantó el secreto de sumario y se revelaron nuevos datos del crimen. En ese marco, difundieron 10 imágenes que reconstruyen los movimientos de Claudio Barrelier durante las horas previas y posteriores al asesinato.
La reconstrucción de los movimientos del principal acusado abarca desde el sábado 23 de mayo a las 13:42, cuando salió para disputar un partido de fútbol junto a Osvaldo Fassetta, hasta el lunes 25 a las 10:55, momento en que volvió a la vivienda de Juan del Campillo al volante del Ford Ka perteneciente a Soledad Andreani. De acuerdo con la investigación, ese vehículo habría sido utilizado para trasladar y abandonar el cuerpo de la adolescente en el barrio Ampliación Ferreyra.
Las imágenes previas y posteriores al femicidio
- Sábado 23 de mayo, 13:42. Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta se retiran de la casa de Juan del Campillo 878 para trasladarse al complejo deportivo Serpentina. Allí se encuentran con Melisa Heredia y Agostina Vega y pasan la tarde. En ese lugar también se habría producido el cruce de celulares entre la víctima y el femicida.
- Sábado 23 de mayo, 22:40. Barrelier sale de su casa para buscar a Agostina en el punto de encuentro. La adolescente llegó en taxi hasta la zona y se cree que el acusado la hizo ir engañada hasta su vivienda de Juan del Campillo.
- Sábado 23 de mayo, 22:55. Barrelier regresa a la casa acompañado de Agostina y entran a la propiedad. Se trata de una captura del video que salió a la luz cuando todavía buscaban a la adolescente.
- Sábado 23 de mayo, 23:05. Llegan en remis dos personas a la casa de Juan del Campillo. Se trata de Matías, inquilino de la vivienda, y su hermano Lukas. Ambos ingresan y se dirigen a la cocina, donde se encontraban Marianela, pareja de Barrelier, y Ludmila, pareja de Matías.
- Domingo 24 de mayo, 6:41. Barrelier sale a la calle hablando por teléfono. Ese movimiento quedó registrado durante la mañana posterior al ingreso de Agostina a la vivienda.
- Domingo 24 de mayo, 11:39. Osvaldo Fassetta regresa junto a un amigo a la casa de Juan del Campillo 878. La imagen forma parte de la reconstrucción de entradas y salidas del domicilio.
- Domingo 24 de mayo, 15:38. Se observa a Osvaldo Fassetta retirarse de la casa. El dato permite ordenar la presencia de las personas vinculadas al domicilio durante ese domingo.
- Domingo 24 de mayo, 18:00. Claudio Barrelier sale de su casa y analiza la cámara del edificio de Avellaneda y Del Campillo, enfrente a su domicilio. Esa cámara es considerada importante porque registró distintos momentos de la secuencia investigada.
- Lunes 25 de mayo, 9:48. Barrelier se retira de la casa en un vehículo de aplicación para dirigirse a la casa de Soledad Andreani. Según la reconstrucción, fue a buscar el Ford Ka que luego utilizó para trasladar el cuerpo.
- Lunes 25 de mayo, 10:55. Barrelier llega a la casa con el Ford Ka de Soledad y permanece 18 minutos estacionado. En ese lapso carga una conservadora y unos tachos de pintura donde estaban los restos desmembrados de Agostina.
Después de esa secuencia, Barrelier fue captado por un domo en barrio Ampliación Ferreyra, donde descartó el cuerpo. La Justicia analiza el material para completar la reconstrucción de los movimientos y determinar el rol de cada una de las personas investigadas.
La hipótesis de los investigadores
Para el fiscal Garzón, Agostina entró a la casa ubicada en el barrio Cofico el pasado 23 de mayo. Entre esa noche y la madrugada del día siguiente, habría sido abusada y asesinada por asfixia.
Después del crimen, Barrelier habría conservado el cuerpo durante varias horas antes de iniciar el macabro plan para hacerlo desaparecer.
La reconstrucción judicial sostiene que el lunes por la mañana cargó los restos en el auto Ford Ka de Soledad Andreani y los trasladó hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Allí los enterró con la intención de ocultar las pruebas del crimen.
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