Femicidio de Agostina Vega: las fotos que muestran a Claudio Barrelier antes y después del crimen

Las imágenes fueron tomadas antes de que el cuerpo de la adolescente asesinada en Córdoba fuera descartado.

Trascendieron imágenes que complican a Claudio Barrelier en el femicidio de Agostina Vega.

La investigación del femicidio de Agostina Vega levantó el secreto de sumario y se revelaron nuevos datos del crimen. En ese marco, difundieron 10 imágenes que reconstruyen los movimientos de Claudio Barrelier durante las horas previas y posteriores al asesinato .

La reconstrucción de los movimientos del principal acusado abarca desde el sábado 23 de mayo a las 13:42, cuando salió para disputar un partido de fútbol junto a Osvaldo Fassetta , hasta el lunes 25 a las 10:55, momento en que volvió a la vivienda de Juan del Campillo al volante del Ford Ka perteneciente a Soledad Andreani . De acuerdo con la investigación, ese vehículo habría sido utilizado para trasladar y abandonar el cuerpo de la adolescente en el barrio Ampliación Ferreyra.

Después de esa secuencia, Barrelier fue captado por un domo en barrio Ampliación Ferreyra , donde descartó el cuerpo. La Justicia analiza el material para completar la reconstrucción de los movimientos y determinar el rol de cada una de las personas investigadas.

femicidio agostina vega La investigación por el femicidio de Agostina Vega avanza con nuevos testimonios y evidencia incorporada al expediente.

La hipótesis de los investigadores

Para el fiscal Garzón, Agostina entró a la casa ubicada en el barrio Cofico el pasado 23 de mayo. Entre esa noche y la madrugada del día siguiente, habría sido abusada y asesinada por asfixia.

Después del crimen, Barrelier habría conservado el cuerpo durante varias horas antes de iniciar el macabro plan para hacerlo desaparecer.

La reconstrucción judicial sostiene que el lunes por la mañana cargó los restos en el auto Ford Ka de Soledad Andreani y los trasladó hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Allí los enterró con la intención de ocultar las pruebas del crimen.