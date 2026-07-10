Alerta en Chile por temperaturas mínimas históricas y nevadas poco frecuentes

El gobierno chileno emitió una alerta para las zonas más comprometidas, y podría extenderse a algunas regiones argentinas.

La irrupción del frío polar provocó nevadas poco habituales y complicaciones en el transporte y los servicios esenciales.

La presencia de un fuerte fenómeno climático tendrá un importante impacto en varios países, entre ellos en Chile. Esto se da en un contexto, donde además se ha advertido sobre los efectos que podría tener "El Niño " en los próximos meses. En las últimas horas, las autoridades chilenas han lanzado una alerta.

El fenómeno afecta especialmente a Chile y Argentina , donde las autoridades adoptaron medidas para reducir el impacto sobre la población y los servicios esenciales.

Según precisaron, el ingreso de una masa de aire polar, impulsada por un sistema de alta presión, provocará un fuerte descenso de las temperaturas en amplias zonas del continente.

El episodio despertó el seguimiento de organismos meteorológicos internacionales debido a la intensidad del evento y a los registros alcanzados en varias ciudades.

Chile registró temperaturas mínimas históricas y nevadas poco frecuentes

Una ola de frío polar mantiene bajo condiciones extremas a buena parte de América del Sur, con temperaturas mínimas históricas, nevadas fuera de lo habitual y alertas meteorológicas emitidas por distintos organismos oficiales.

Uno de los países más afectados por la irrupción del aire polar es Chile, donde las bajas temperaturas modificaron la rutina en varias regiones del centro y sur del país.

Las intensas heladas y nevadas registradas en localidades donde estos fenómenos no suelen repetirse, provocaron interrupciones temporarias del transporte terrestre y alteraciones en el funcionamiento de establecimientos educativos.

El SMN emitió una serie de alertas para este martes en gran parte del país.

Frente a ese escenario, el gobierno chileno dispuso una Alerta Temprana Preventiva para las zonas más comprometidas por las condiciones meteorológicas.

Según datos difundidos por la Dirección Meteorológica de Chile y citados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), varias estaciones registraron récords históricos de temperatura mínima.

De acuerdo a los informes, se registran temperaturas de 9,3 °C bajo cero en Chillán, 8,1 °C bajo cero en Puerto Montt y 7,9 °C bajo cero en Temuco, marcas que reflejan la magnitud del episodio.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del fenómeno debido a que las heladas persistentes pueden afectar la circulación, el funcionamiento de servicios y las actividades productivas.

La Argentina mantiene alertas por frío extremo en varias provincias

Mientras en Chile se registraron nevadas en localidades poco acostumbradas a este tipo de fenómenos, en la Argentina el frío extremo motivó alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y generó un fuerte incremento del consumo energético residencial.

Del lado argentino, el organismo emitió alertas amarillas por frío extremo para distintas regiones del país, especialmente en sectores de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde las bajas temperaturas alcanzaron a millones de personas.

Las heladas modificaron el paisaje en amplias áreas rurales y obligaron a extremar los cuidados, especialmente entre los grupos considerados de mayor riesgo.

En la Patagonia y en la región de Cuyo, las temperaturas mínimas llegaron a ubicarse cerca de los 16 °C bajo cero, mientras que en provincias como Chubut y Neuquén los registros permanecieron durante varios días alrededor de los 9 °C bajo cero, o incluso por debajo de ese valor.

Estas condiciones también generaron complicaciones para distintas actividades económicas vinculadas con la producción agropecuaria y dificultaron la circulación en algunos corredores viales afectados por el hielo.

El intenso uso de sistemas de calefacción también elevó la demanda energética en distintos puntos del país.