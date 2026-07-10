Horror: entró a una casa para usurparla y se encontró con el cadáver de un jubilado

La mujer se llevó una gran sorpresa cuando ingresó a la vivienda, y en medio de la desesperación terminó llamando a la policía.

En medio de una entrada forzada, el cuerpo sin vida de un jubilado fue encontrado. Foto: El Día.

Una insólita situación ocurrió en las últimas horas en City Bell , partido de La Plata , cuando una mujer que intentó usurpar una vivienda terminó encontrando un cadáver.

El episodio se registró en una propiedad ubicada en la intersección de 473 bis y 14 B , donde la mujer ingresó convencida de que la casa estaba deshabitada. Para acceder al inmueble forzó la puerta y comenzó a recorrer las habitaciones, hasta que se encontró con una escena inesperada.

En el interior de la vivienda halló e l cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición. Estaba junto a una cama y en posición fetal, una imagen que la llevó a abandonar de inmediato su intento de ocupar el lugar.

Tras el hallazgo, la mujer se dirigió a la Comisaría Décima de City Bell, donde dio aviso a las autoridades sobre lo que había encontrado. A partir de esa denuncia se inició una investigación para establecer la identidad de la víctima y determinar las circunstancias de su muerte.

Foto: MinutoUno

Cómo lograron identificar al hombre fallecido

Cuando los efectivos llegaron al domicilio realizaron una primera inspección del lugar. Allí encontraron facturas del servicio eléctrico que permitieron identificar al fallecido como Jorge Alberto Quintanilla, un jubilado de 76 años que residía solo en esa vivienda.

Con la identidad confirmada, los investigadores comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos y consultaron a los vecinos del barrio. Según relataron al diario El Día, hacía aproximadamente seis meses que nadie veía a Quintanilla.

Los testimonios coincidieron además en que el hombre vivía solo y no mantenía contacto cercano con familiares ni con amistades. Esa situación es una de las razones por las que, según se desprende de la investigación, su ausencia no había sido advertida ni denunciada durante todo ese tiempo.

Cuál es la primera hipótesis de los investigadores

Mientras tanto, peritos de la Policía Científica llevaron adelante una inspección minuciosa de la vivienda. Durante el procedimiento no encontraron signos de violencia ni evidencias de un ingreso forzado previo al de la mujer que descubrió el cuerpo.

Esos primeros resultados orientaron la investigación hacia la hipótesis de una muerte natural, aunque las autoridades aclararon que será la autopsia la que permitirá establecer con precisión las causas del fallecimiento y aportar mayores certezas sobre el caso.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N.º 17, que abrió un expediente bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte".

Como parte de las actuaciones judiciales, el cuerpo de Jorge Alberto Quintanilla fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia correspondiente. El informe forense será determinante para confirmar la hipótesis que manejan hasta el momento los investigadores o descartar cualquier otra posibilidad vinculada al fallecimiento del jubilado.

El caso llamó la atención por la forma en que salió a la luz. Lo que comenzó como un intento de usurpación terminó revelando una muerte que, de acuerdo con los primeros indicios y los testimonios de los vecinos, habría permanecido sin ser descubierta durante varios meses.