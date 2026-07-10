Fatal choque de equipo femenino de fútbol: quiénes son los fallecidos y cómo están las nenas heridas

El accidente ocurrió cuando volvían de disputar un partido, y dejó 16 menores heridas en la Ruta Provincial 4.

Un trágico accidente protagonizado por un minibus que llevaba un equipo femenino de fútbol infantil, dejó el saldo de dos fallecidos y varias nenas heridas. Ocurrió cuando volvían de disputar un partido.

El siniestro ocurrió en la Ruta Provincial 4 , entre La Carlota y Huanchilla, en el sur de Córdoba, en un sector conocido como la curva de la Herrería . Allí el micro chocó de frente contra un auto.

Fue tal la magnitud del impacto que ambos vehiculados quedaron destrozados, mientras que un hombre y una mujer murieron, y 16 nenas de entre 9 y 12 años resultaron heridas.

Quiénes son las dos víctimas del trágico accidente

A horas de ocurrido el brutal choque, se conoció la identidad de las personas muertas y el estado de salud de las niñas heridas en el choque frontal entre un auto y un minibús ocurrido este jueves por la tarde en el sur de Córdoba.

Las nenas viajaban en un minibús que trasladaba a jugadoras de un equipo infantil de fútbol femenino, oriundas de las localidades cordobesas de Laboulaye y Serrano, que regresaban de disputar un partido en Río Cuarto.

Según informaron fuentes policiales a La Voz, los fallecidos fueron identificados como Aldo Sánchez, de 41 años, y Agostina Olmo, de 20 años, ambos con domicilio en la ciudad de Río Cuarto.

Fue tal la magnitud del impacto que ambos vehiculados quedaron destrozados.

En el mismo vehículo donde iban los fallecdidos, un Fiat Siena, viajaba una tercera persona de 19 años que logró sobrevivir al impacto inicial, pero debió ser derivada de urgencia a un hospital de Río Cuarto con un traumatismo de cráneo grave.

Su pronóstico, de acuerdo a los reportes médicos, permanece bajo estado reservado.

Además, en el minibus iban dos personas adultas, que permanecen internadas en sala común y se encuentran estables en la misma ciudad.

Qué se sabe del estado de salud de las nenas heridas

Las autoridades confirmaron que todas las menores fueron hospitalizadas después del impacto y, según la información difundida por fuentes del Ministerio de Salud, ninguna presenta heridas de gravedad ni riesgo de vida.

En cuanto a las tres menores derivadas a Río Cuarto, dos quedaron internadas en sala de pediatría, estables, mientras que otra nena recibió el alta.

Así fue el choque fatal que dejó dos muertos y varias nenas heridas

El accidente ocurrió cerca de las 17:50 del jueves. Por causas que son investigadas, el Fiat Siena y el minibús impactaron de frente.

En el auto viajaban cuatro personas. Dos de ellas, un hombre y una mujer mayores de edad, murieron como consecuencia del impacto. Una tercera ocupante del vehículo resultó gravemente herida y fue hospitalizada. Las identidades de las víctimas fatales no habían sido difundidas oficialmente, aunque fuentes citadas por Puntal indicaron que eran oriundas de Río Cuarto.

Las 16 nenas, de entre 9 y 12 años, sufrieron golpes, escoriaciones y cortes provocados por el estallido de los vidrios. Todas fueron trasladadas al Hospital de La Carlota, donde recibieron asistencia médica y contención psicológica. También hubo derivaciones hacia un centro de salud de Río Cuarto.

Tras el impacto, el minibús quedó volcado sobre la ruta con daños en su parte delantera, mientras que el Fiat Siena terminó con el frente destruido.

La Ruta Provincial 4 permaneció restringida y los vehículos fueron desviados por caminos alternativos de tierra mientras avanzaban las tareas en el lugar. La Policía Judicial de Río Cuarto trabaja para establecer cómo se produjo el violento choque. Al momento del siniestro circulaba una importante cantidad de camiones debido a la intensa actividad agrícola de la región.