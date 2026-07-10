Chocó un micro de un equipo femenino de fútbol infantil: dos muertos y 16 nenas heridas

Las jugadoras tienen entre 9 y 12 años, y al momento del fatal accidente regresaban de un partido.

En las últimas horas se registró un trágico accidente protagonizado por un minibus que llevaba un equipo femenino de fútbol infantil. Hay dos fallecidos y varias nenas heridas.

El siniestro ocurrió en la Ruta Provincial 4 , entre La Carlota y Huanchilla, en el sur de Córdoba, en un sector conocido como la curva de la Herrería . Allí el micro en el que regresaban de disputar un partido de fútbol chocó de frente contra un auto.

Fue tal la magnitud del impacto que ambos vehiculados quedaron destrozados, mientras que un hombre y una mujer murieron, y 16 nenas de entre 9 y 12 años resultaron heridas.

Las menores son oriundas de Laboulaye y Serrano, y según confirmaron fuentes policiales, integran un equipo infantil de fútbol femenino y volvían de jugar un partido en Río Cuarto.

Las 16 jugadoras sufrieron golpes, escoriaciones y cortes provocados por el estallido de los vidrios. Todas fueron trasladadas al Hospital de La Carlota, donde recibieron asistencia médica y contención psicológica.

Las autoridades también trabajaron para contener a las familias de las jugadoras, que fueron notificadas mientras avanzaban las tareas de rescate y asistencia en la zona del siniestro.

De acuerdo a la información recabado, en el Fiat Siena viajaban cuatro personas, y dos de ellas —un hombre y una mujer mayores de edad— murieron. Además, otra mujer resultó gravemente herida.

Qué se sabe del fatal accidente que dejó dos muertos

De acuerdo a la información de quienes trabajaron en el lugar del accidente, se conoció que el Fiat Siena presentaba su parte delantera completamente destruida, compactada por la violencia de la colisión contra el vehículo de mayor porte.

En el interior del automóvil estaban los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, mientras que una tercera ocupante del coche debió ser retirada con lesiones de extrema gravedad para su traslado inmediato a un centro médico de la zona.

Por estas horas, la justicia penal intenta establecer cómo el micro impactó de frente contra un Fiat Siena de color rojo y terminó volcado sobre uno de sus laterales en plena cinta asfáltica.

La Fiscalía ordenó la realización de pericias accidentológicas. Entre las medidas dispuestas figuran el relevamiento de huellas sobre la calzada, el análisis de los vehículos involucrados y la toma de declaraciones a testigos y sobrevivientes.

Al respecto, el jefe del cuartel de bomberos local, Fabricio Ibarra, detalló que recibieron la alerta del siniestro vial alrededor de las 17:50 del jueves. El especialista remarcó la sorpresa del personal de emergencias al constatar que "en el momento que se produjo el siniestro la visibilidad era normal" y que el choque ocurrió en un sector que es prácticamente una recta.

Señaló además que al momento del siniestro circulaba una importante cantidad de camiones debido a la intensa actividad agrícola de la región.

Según indicó el diario La Voz, tras el choque, la circulación sobre la ruta provincial 4 permanecía restringida, mientras los vehículos eran desviados por caminos rurales alternativos.

En el lugar trabajaban Bomberos Voluntarios, personal policial, servicios de emergencias y efectivos de la Policía Judicial de Río Cuarto, que tendrá a su cargo las pericias para reconstruir cómo ocurrió la colisión.