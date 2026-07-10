Se esperan intensas nevadas, lluvias de hasta 60 mm y frío extremo: alerta naranja del SMN

Se esperan lluvias persistentes durante toda la jornada. Cuáles serán las zonas más afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas, una alerta amarilla por lluvias y nevadas para este viernes 10 de julio.

La semana termina con una inestabilidad climáticas en varias zonas del país, donde además de bajas temperaturas se espera la presencia de dos fenómenos que golpearán con intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas, una alerta amarilla por lluvias y nevadas para este viernes 10 de julio.

Según el organismo nacional, la lluvia y chaparrones aislados estarán presentes durante toda la jornada, por la mañana, tarde y noche, con una probabilidad del 40-70%.

Alerta por intensas lluvias: qué zonas estarán afectadas

El organismo informó que está vigente una alerta amarilla por lluvias rige para zonas de Neuquén y Río Negro.

Según el SMN, durante la mañana y la tarde se esperan lluvias persistentes con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros.

Además, no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y nieve mezclada en los sectores de mayor altura.

Asimismo, rige otra alerta naranja también por intensas lluvias, donde se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm. Esta advertencia afectará a Neuquén.

Alerta amarilla por nevadas

El SMN indicó que también hay una alerta amarilla por nevadas durante la mañana y la tarde de este viernes.

El pronóstico indica que podrían acumularse entre 10 y 20 centímetros de nieve, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual. En las áreas de menor elevación, el SMN advirtió que también podrían registrarse lluvias o aguanieve.

La alerta es para la zona cordillerana de Mendoza y sectores de Neuquén y Río Negro. Y en las zonas bajo alerta naranja, se prevén valores de nieve acumulada entre 40 y 60 cm.

Alerta por frío extremo

En este contexto, el SMN también confirmó una alerta de nivel amarillo por frío extremo, donde se esperan temperaturas muy bajas.

Finalmente, el alerta por frío extremo rige para la provincia de Santa Cruz, donde la temperatura mínima podría ubicarse en los 2°C bajo cero.

Recomendaciones por las lluvias y nieve

Ante estas alertas, el organismo brindó una serie de recaudos para tener en cuenta: