Sorprendió a todos: un nene se salió del libreto en el acto del 9 de Julio, se acordó de Messi y la selección

El espontáneo grito de un alumno durante el evento escolar hizo estallar de risa a los presentes y se difundió en las redes sociales.

En medio de los tradicionales actos escolares por el 9 de Julio , un nene se convirtió en el protagonista de uno de los videos más comentados de las últimas horas. Mientras participaba de una actividad en su escuela, dejó de lado por un instante el protocolo y lanzó un apasionado mensaje dedicado a la Selección argentina que desató las risas y los aplausos de quienes estaban presentes.

El momento fue compartido por TyC Sports en sus redes sociales y no tardó en viralizarse. En las imágenes se observa al alumno frente al público cuando, con total espontaneidad, grita: "¡Vamos Argentina, aguante Selección, aguante Messi, vamos por la cuarta!" .

La ocurrencia del chico llegó en un contexto muy especial para el país. Mientras Argentina disputa el Mundial 2026 y mantiene intacta la ilusión de conquistar un nuevo título, el entusiasmo por el equipo dirigido por Lionel Scaloni también se trasladó a las escuelas, donde el clima mundialista se mezcla con las actividades patrias.

El video generó una catarata de reacciones en las redes sociales. Miles de usuarios celebraron la espontaneidad del niño y destacaron que expresó en pocos segundos el sentimiento de muchos argentinos que siguen con expectativa el camino de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

En este caso, una fecha tan emblemática como el Día de la Independencia terminó teniendo un guiño futbolero gracias a la espontaneidad de un chico que, lejos de limitarse al acto escolar, aprovechó la ocasión para alentar a la Selección y a Lionel Messi.

En cuestión de horas, el video acumuló miles de reproducciones y compartidos, consolidándose como uno de los momentos más simpáticos de la jornada y reflejando la ilusión que despierta la posibilidad de que Argentina vuelva a hacer historia en el Mundial.

La letra de "La cuarta estrella": este es el nuevo himno de la Selección Argentina

Con el equipo de Lionel Scaloni clasificado a los cuartos de final, el entusiasmo de los hinchas volvió a hacerse sentir en cada estadio de Estados Unidos y encontró una nueva forma de expresión: "La cuarta estrella", el himno que ya resuena en las tribunas y se convirtió en la banda sonora de la campaña albiceleste.

No solo se viralizó en las redes sociales y comenzó a escucharse en cada concentración de fanáticos, sino también que es la canción que jugadores y cuerpo técnico cantaron a todo pulmón puertas adentro del vestuario tras la última victoria con Egipto.

El festejo de la selección argentina en el vestuario.

Para quienes todavía no aprendieron el nuevo himno que acompaña a la Selección Argentina durante el torneo internacional 2026, esta es la letra completa:

Soy hincha de la selección

La aliento con el corazón

Ganamos la tercera con Lionel

Queremos ser campeones otra vez

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar

La Copa que le robaron al Diez

La que no nos dejaron levantar

Quiero ver la cuarta estrella

Brillar en la camiseta

Soy argento de la cuna hasta el cajón

Por Malvinas

Por el Diego

Por la última de Leo

Argentina quiero verte bicampeón.