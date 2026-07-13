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En fotos y video: a dos años de su desaparición, así fue la marcha por Luciana Muñoz

Poco a poco, al acercarse las 16, familiares, amigos y vecinos concentraron en el Monumento a San Martín para renovar el pedido por su aparición con vida.

Neuquén Capital volvió a marchar por Luciana Muñoz. 

Neuquén Capital volvió a marchar por Luciana Muñoz. 

 Omar Novoa

Luciana Muñoz Aguerre tenía 20 años cuando desapareció el 13 de julio de 2024 en el barrio Gran Neuquén Norte; desde aquel día su familia, amigos y cientos de vecinos no han cesado un fuerte reclamo: mantener firme la búsqueda y su aparición con vida.

Hoy se cumplen dos años desde aquel momento y, como en cada ocasión que pueden, su madre, Lila Aguerre, su abuela Mirta Muñoz y allegados, convocaron a una nueva movilización.

La cita fue a las 16, en el Monumento a San Martín; allí se concentró un numeroso grupo. Bajo el grito de “No estamos todas, falta Luciana”, la larga y extensa fila de movilizantes marchó por las calles del centro, detrás de una bandera y con cánticos y pancartas hasta la Casa de Gobierno.

En diciembre del año pasado su caso fue trasladado a la Justicia Federal y calificado como trata y desaparición forzada. Los familiares y amigos de Luciana reclaman que la búsqueda por parte del gobierno provincial y federal continúe y se refuerce.

Este lunes, la marcha y movilización, volvió a exigir respuesta a una pregunta: ¿Dónde está Luciana?.

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