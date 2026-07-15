Valentina Cervantes explicó por qué prohibió a sus hijos cantar contra Inglaterra

Una declaración de Valentina Cervantes llamó la atención en las redes sociales y abrió el debate entre los hinchas.

Antes de la esperada semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra, una declaración de Valentina Cervantes llamó la atención en las redes sociales y abrió el debate entre los hinchas. La pareja de Enzo Fernández reveló el motivo por el que sus hijos no participan de uno de los cánticos más tradicionales de la hinchada argentina, una decisión que está directamente relacionada con la historia familiar y el lugar donde crecieron.

La influencer explicó que sus hijos , tanto Benjamín como Olivia mantienen un fuerte vínculo con Inglaterra, ya que es su lugar de residencia -y nacimiento de Benjamín- allí mientras Enzo Fernández desarrolla su carrera futbolística en el país europeo. Por ese motivo, aseguró que en su hogar eligieron transmitirles respeto por sus orígenes y evitar que se involucren en canciones que puedan resultar ofensivas para el país inglés.

En la previa del trascendental duelo entre Argentina e Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, Cervantes compartió una situación cotidiana que refleja cómo vive su familia este cruce futbolístico tan especial: “A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá, así que no lo dejamos saltar tampoco cuando cantan: ‘El que no salta es un inglés’”, explicó la influencer , dejando en claro que la decisión responde a una enseñanza basada en el respeto y no a cuestiones deportivas. Sus palabras rápidamente se viralizaron, especialmente porque el cántico "el que no salta es un inglés" es uno de los más repetidos por los simpatizantes argentinos cada vez que la Albiceleste enfrenta al conjunto inglés o en distintos festejos relacionados con la Selección.

El vínculo de los hijos de Enzo Fernández con Inglaterra

Valentina Cervantes profundizó sobre cómo viven sus hijos la identidad vinculada al país donde nacieron. Según contó, ambos sienten que Inglaterra forma parte de su vida cotidiana y lo expresan con total naturalidad: “Olivia también. Ella dice: ‘Es donde yo vivo’. Son niños y lo hablan desde un lado inocente, así que para ellos también es raro”, expresó.

La reflexión dejó en evidencia que, más allá de la histórica rivalidad futbolística entre ambos países, dentro de la familia buscan que los pequeños comprendan sus raíces y respeten el lugar donde crecieron. Desde hace tres años, la pareja reside en Inglaterra acompañando la carrera de Enzo Fernández. Durante ese tiempo construyeron allí su vida familiar, motivo por el cual el país ocupa un lugar importante en su historia personal.

Cómo vive Valentina Cervantes el Argentina vs. Inglaterra

A pesar del cariño que manifestó hacia Inglaterra, Valentina Cervantes dejó en claro que el encuentro tendrá un significado muy especial para toda la familia, especialmente por la presencia de Enzo Fernández con la camiseta de la Selección argentina: “El partido nosotros lo vivimos así... Inglaterra es el lugar en donde vivimos desde hace tres años. Va a ser un encuentro muy lindo”, afirmó.

La influencer también destacó todo lo que el país europeo representó para ellos durante este período de sus vidas y agradeció las oportunidades que encontraron allí: “Es un país que a nosotros nos dio mucho”, concluyó.