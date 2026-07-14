Elina Costantini mostró su nuevo cambio de look: rubio con raíces.

Luego de un fin de semana en el que despertó rumores de embarazo, Elina Costantini volvió a convertirse en noticia. Después de compartir en sus redes sociales la imagen de una ecografía, con la cual muchos interpretaron como la confirmación de que estaría esperando a su segundo hijo junto a Eduardo Costantini , la modelo mostró su renovado cambio de look.

Fiel a su estilo elegante y sofisticado, Elina visitó un exclusivo salón de peluquería para refrescar su imagen y apostó por un corte que ya se perfila como uno de los favoritos de la temporada.

Elina Constantini dejó atrás el rubio que llevaba hasta ahora para darle más luminosidad y dimensión a su melena con un rubio manteca (o butter blonde) renovado, acompañado por un corte layered lob, una versión del clásico long bob con capas bien marcadas.

Este estilo se caracteriza por aportar movimiento, volumen y un efecto mucho más liviano, además de enmarcar el rostro de manera natural. Las capas estratégicamente distribuidas permiten que el cabello gane textura sin perder elegancia, convirtiéndolo en una de las tendencias más fuertes del año. En las imágenes compartidas en sus historias de Instagram, Elina se mostró sonriente mientras exhibía el resultado final, con el cabello peinado en suaves ondas que potenciaban el movimiento del corte.

Horas antes de mostrar los resultados de su visita a un exclusivo salón de belleza, Elina Constantini había compartido una imagen de una ecografía. Si bien no escribió ningún mensaje confirmando la buena noticia, la publicación fue interpretada por sus seguidores como una señal de que estaría esperando su segundo hijo junto al empresario Eduardo Costantini.

La pareja, que ya tiene un hijo en común, Khalo Milagro, todavía no realizó un anuncio oficial. Sin embargo, el posteo despertó una ola de felicitaciones y buenos deseos en las redes sociales por parte de los seguidores de la modelo. Mientras tanto, Elina continúa compartiendo momentos de su vida cotidiana y ahora también un cambio de look que combina una de las tendencias capilares más elegantes del momento con un estilo fresco y sofisticado.

Elina y Eduardo Costantini compartieron el secreto de su amor

Elina y Eduardo Costantini sellaron su unión el 22 de febrero de 2020. Desde entonces, la pareja supo construir una dinámica que desafía las convenciones del ambiente mediático y empresarial. El vínculo se apoya en el respeto, la admiración mutua y una visión común de futuro. Ambos lograron encontrar un balance entre la exposición pública y la reserva familiar. La pareja vivió un comienzo de matrimonio atípico: pocos meses después de su boda comenzó la pandemia y el confinamiento obligatorio. Mientras muchas parejas experimentaron crisis durante ese periodo, Elina relató que la convivencia intensiva fortaleció el vínculo con Eduardo.

“Me encantó estar encerrada con mi marido. Que vuelva esta pandemia solo para estar encerrada con él”, afirmó durante la entrevista en el ciclo Vamos las chicas por el Canal de la Ciudad. Esta experiencia contrastó con la vivida por otras parejas conocidas de la empresaria, quienes no lograron sostener la convivencia forzada y terminaron separándose. Elina reconoció que la situación fue “muy difícil para muchas”, pero en su caso, el encierro les permitió potenciarse y descubrir nuevas facetas de la vida en común.

Uno de los aspectos que más resalta Elina Constantini sobre su matrimonio es la presencia de pequeños rituales y la comunicación constante. Según sus palabras, la magia de la pareja reside en los detalles cotidianos: “Brindamos todas las noches desde que somos novios. Él, el día que nos vimos, al otro día que fuimos a comer, me dijo: ‘Esto es un milagro’. Y me digo: ‘Este hombre, terror’. Me daba miedo. Porque le digo: ‘Qué raro’, porque bueno, yo había pasado situaciones en mi vida difíciles y le digo: ‘Ay, qué raro’. Me dijo: ‘No, porque yo pude visualizar que siempre nos buscamos y nos encontramos’. Entonces, la magia está en eso”.

La pareja practica el brindis nocturno como una forma de renovar el compromiso y celebrar la presencia mutua, incluso en los momentos más rutinarios. Además, la comunicación ocupa un lugar central. El intercambio cotidiano y la posibilidad de hablar extensamente sobre cualquier tema les permite mantener viva la conexión y adaptarse a los cambios que impone la vida familiar y profesional.