De qué vive Gianluca Simeone tras retirarse del fútbol.

La familia Simeone se encuentra viviendo el Mundial 2026 de una manera más que especial. Mientras Giuliano Simeone integra el plantel de la Selección Argentina , su hermano Gianluca y Eva Bargiela siguen cada partido desde las tribunas junto al Cholo Simeone , y ahora se supo cuál es su ocupación tras retirarse del fútbol.

El ciclo de eltrece, Puro Show, encontró al hijo del entrenador del Atlético de Madrid y Carolina Baldini , que se mostró muy feliz de ver a su hermano Giuliano en las semifinales de la Copa del Mundo. “Es un sueño acompañar a Giuliano y a la Selección Argentina. El partido pasado fue terrible así que estamos contentos de seguir”, reconoció.

“Se vive con más nervios al tener un hermano jugando en la Selección, pero creo que si no hubiese estado Giuliano lo hubiese vivido igual a full y con los mismos nervios de siempre”, confesó Gianluca Simeone junto a Eva Bargiela .

Eva contó que durante años soñó con estar en un torneo así, pero la realidad terminó superando todo lo que imaginaba. “Es un sueño. Nunca había estado en un Mundial y siempre me lo imaginaba. No es solo el tiempo, es conseguir las entradas y todo eso. Estar viviéndolo en familia es un sueño hecho realidad”, señaló la modelo y flamante mamá del hijo de Gianluca. A pesar del gran momento futbolístico de Argentina, Eva admitió que la tranquilidad no llega hasta el pitazo final. “Se sufre aunque Argentina vaya ganando, hasta que el árbitro no pite el final tenés miedo”, reconoció entre risas.

Tras la nota, la periodista Ángeles Balbiani contó cuál es el presente laboral de Gianluca tras dejar el fútbol. “Yo me decía ‘Qué raro que Gianluca esté en todos los partidos del Mundial con Eva, y es su trabajo”, reveló. “Él es representante de sus dos hermanos y también de Nahuel Molina. Él fue futbolista, obviamente no llegó muy alto y se dedicó a ser representante de futbolistas”, agregó.

El doloroso momento de Eva Bargiela

La modelo Eva Bargiela dio a conocer con sus seguidores en redes sociales una dolorosa situación que la golpeó en las últimas semanas. En su cuenta de Instagram, compartió la noticia de que había fallecido su gran compañera de vida, Frida, su perra. La mascota estuvo con ella en todos los momentos claves de su vida, y ahora tuvo que despedirla.

Eva Bargiela atraviesa el momento más importante de su vida. Junto a Gianluca y su hijo recién nacido, se encuentran alentando a su cuñado Giuliano, quién está jugando el Mundial 2026 con la Selección Argentina. Entre fashionismo y eventos familiares y en medio de esta alegría, una triste noticia se dio a conocer, y que lastimó mucho a la modelo. Su perra y compañera de vida, Frida, falleció tras una larga lucha contra una enfermedad.

Se trataba de una Frenchton, que es el resultado de la cruza entre un Bulldog Francés y un Boston Terrier. En 2025, algunos de sus seguidores habían expresado preocupación, ya que se había dado a conocer que la perra tenía una enfermedad oncológica. Sin embargo, la modelo había llevado tranquilidad al contar de que estaba controlada y siendo cuidada por ella y por su pareja, quienes no dudaban en refugiarse en la mascota.